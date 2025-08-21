Maju Mantilla es la protagonista de las portadas luego que su esposo Gustavo Salcedo anunciara el fin de su matrimonio a través de un comunicado en redes sociales. La reina de belleza y actual conductora de “Arriba mi gente” ha evitado pronunciarse, pero muchos recordaron sus declaraciones brindadas a finales del 2024, tras superar una crisis matrimonial.

En una alfombra roja, en septiembre de 2024, luego que el programa “Magaly TV, la firme” emitiera imágenes de Gustavo Salcedo ingresando a un hotel y luego compartiendo en el gimnasio del mismo lugar con otra mujer, Maju Mantilla rompió su silencio y aclaró que se encontraba bien con su familia.

“Muy bien, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios estamos todos bien, siempre hay problemas en toda familia. Bueno, sí, hay que seguir adelante, problemas siempre van a haber”, declaró en aquella oportunidad.

Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo.

Por otro lado, en la víspera de Año Nuevo, la exMiss Perú compartió con sus seguidores un sentido mensaje en el que afirmaba haber vivido un año marcado por momentos de alegría como de dificultades personales, esto tras darse a conocer que vivió una crisis con su esposo.

Junto a un video en el que muestra detalles de su año, y que se reveló que recibió el 2025 con Gustavo Salcedo y su familia, Maju expresó su gratitud por los momentos que la marcaron del año pasado y también reconoció que enfrentó situaciones difíciles que la hicieron llorar.

“Me despido de este año con mucha gratitud por todos los buenos momentos que dejan huella y que tienen un lugar especial en la memoria y el corazón. También esos momentos que llegaron para ponerme a prueba, que me desafiaron, que me hicieron llorar, esos que hicieron que se me estruje el corazón y sacaron mi mayor fortaleza”, escribió en su post.

Maju Mantilla y su mensaje de despedida del 2024. (Foto: Captura de video)

MAJU MANTILLA SE SEPARA DE SU ESPOSO

Como se recuerda, Gustavo Salcedo recurrió a sus stories de Instagram para compartir un comunicado en el que anunciaba el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Según explicó, la decisión se da tras varios meses de proceso en el que ambos buscaron manejar la situación con respeto.

“Luego de varios meses de transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. Fueron años que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, dice la misiva en redes sociales.