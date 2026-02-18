Maju Mantilla sugiere posible reconciliación con Gustavo Salcedo: “Todo puede pasar”

La conductora de televisión y exreina de belleza, Maju Mantilla, rompió se pronunció tras las imágenes que la muestran compartiendo tiempo con su aún esposo, el empresario Gustavo Salcedo, en su residencia de playa.

En una declaración que ha reavivado las especulaciones sobre el futuro de su matrimonio, Mantilla reconoció que, pese a estar separados, el vínculo sentimental entre ambos persiste.

Por ello, en declaraciones para ‘Amor y Fuego’, no descartó retomar el romance que inició hace dos décadas, pues al ser consultada sobre una eventual reconciliación con el padre de sus hijos, comentó: “Todo puede pasar, creo yo. Todo puede pasar, sí” .

“Conversamos muy seguido, tenemos cosas que hacer por los niños. Son 20 años de relación, son 12 años de matrimonio”, destacó, añadiendo que es probable que se les siga viendo juntos en viajes o eventos familiares.

De otro lado, la exreina de belleza señaló que Salcedo es “muy importante y especial” para ella. “Siempre habrá amor entre nosotros. A pesar de las dificultades, hemos buscado mantener la calma”, aseguró.

¿Qué dijo Maju Mantilla sobre los comentarios de María Pía Vallejos?

También comentó sobre María Pía Vallejos, quien afirmó haber salido con Gustavo Salcedo, sin confirmar una relación, pero mencionando su matrimonio con la modelo. Mantilla rechazó cualquier comentario externo.

“Considero que terceras personas que no han estado ni un solo día en nuestros 20 años de relación pueden opinar y juzgar nuestra relación o a alguno de nosotros. Creo que no le compete hacerlo”, sentenció.

Hace algunas semanas, Gustavo fue visto entrando a una casa de playa junto a María Pía, lugar al que, semanas después, llegó acompañado de Maju y sin sus hijos.

