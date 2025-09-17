Ante las nuevas acusaciones de infidelidad que enfrenta, la conductora de televisión Maju Mantilla se pronunció en sus redes sociales, anunciando que tomará acciones legales contra quienes “la vinculen con terceras personas”.

De ese modo, mediante un video publicado en sus historias de Instagram, Mantilla dijo sentirse “muy cansada” de que algunos medios de comunicación “creen historias o episodios” sobre su vida que, según ella, nunca sucedieron.

“Me encuentro muy cansada. Es increíble como medios de comunicación digital y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí, creando historias o episodios de mi vida que nunca sucedieron”, señaló indignada.

Asimismo, la ex Miss Mundo 2004, fue clara en advertir que tomaría medidas por los “constantes rumores”, mismos que le causan expresiones negativas hacia ella. “Quiero decirles que me reservo mi derecho a tomar las acciones legales”, comentó.

¿Qué acusaciones de nuevas infidelidades enfrenta Maju Mantilla?

Y es que, tras la acusación de infidelidad realizada en ‘Magaly TV’ y confirmada por su exesposo, Gustavo Salcedo, por un supuesto romance con un productor de TV llamado Christian Rodríguez, han surgido nuevas versiones que aseguran más romances clandestinos de la presentadora.

Entre ellos, se encuentra el supuesto amorío con el actor George Selbi, a raíz de las escenas románticas que compartieron en la telenovela "Te volveré a encontrar".

De igual forma, la productora de Verónica Alcántara, de ‘Trivu TV’, aseguró otro supuesto romance de Mantilla con un cirujano casado antes del 2004, indicando que este romance “le habría traído beneficios económicos a Mantilla, incluyendo viajes y dinero, y aparentes cirugías estéticas”.

Respecto a estas últimas declaraciones, el todavía esposo de Mantilla se pronunció sobre los supuestos chats y la información divulgada por Alcántara, calificándolos de “totalmente falsos”.

“No he dado ninguna declaración, justamente porque lo que más me molesta es proteger a quienes están cerca. Estos chats son confidenciales”, afirmó Salcedo en ‘La Noche Habla’, pidiendo que el “circo mediático” termine, ya que está afectando a sus hijos.