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Pese al complejo panorama, Mantilla se mostró entusiasmada por su incorporación a ‘La Sustancia’, una plataforma de streaming que compartirá con figuras como el técnico Ricardo Gareca y el padre Omar Sánchez | Foto: Instagram / Composición EC
Pese al complejo panorama, Mantilla se mostró entusiasmada por su incorporación a ‘La Sustancia’, una plataforma de streaming que compartirá con figuras como el técnico Ricardo Gareca y el padre Omar Sánchez | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

Ante los rumores que sugieren una posible reconciliación con su todavía esposo, el empresario Gustavo Salcedo, la exconductora de televisión Maju Mantilla se negó a brindar detalles de su vida privada.

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