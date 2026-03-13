Ante los rumores que sugieren una posible reconciliación con su todavía esposo, el empresario Gustavo Salcedo, la exconductora de televisión Maju Mantilla se negó a brindar detalles de su vida privada.

Y es que, durante la conferencia de prensa de lanzamiento de ‘La Sustancia’, el nuevo podcast donde participará, la ex Miss Mundo enfatizó que no utilizará sus plataformas para exponer detalles de su entorno familiar.

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla | (Foto: Redes sociales)

Estas especulaciones surgieron luego de la difusión de imágenes de la pareja regresando de un viaje a Colombia el 12 de marzo. Sin embargo, Mantilla fue tajante al afirmar que prioriza su estabilidad emocional y la de sus hijos sobre el interés público.

“En este programa, ‘La Sustancia’, no voy a hablar de mi vida porque mi vida privada no es negociable. Muchos han pensado que yo voy a hacer un descargo o algo, y eso jamás lo voy a hacer porque yo no quiero reducir mi vida al morbo. Yo quiero que respeten mi intimidad” , declaró con firmeza.

A pesar de su situación personal, Mantilla se mostró entusiasmada por su incorporación a ‘La Sustancia’, una plataforma de streaming que compartirá con figuras como el técnico deportivo Ricardo Gareca y el padre Omar Sánchez.

La influencer aclaró que su silencio en los últimos meses no debe verse como una aceptación de los rumores ni como falta de postura, sino como una estrategia de autocuidado debido al impacto que la exposición tuvo en su bienestar personal.

“Si es que me he mantenido en silencio no es por falta de argumentos, es por la necesidad de encontrar calma, por respeto a mí misma y a mi familia, y por querer hacer las cosas desde un ámbito privado”, precisó.

Luego, reflexionó sobre el trato que a veces percibe como inhumano en los medios de comunicación, lo cual le afecta. “Se olvidan de que, en mi posición, también soy humana; las cosas me afectan, también me pongo mal”, afirmó.

Melissa Klug vive una pesadilla en Dubai tras un viaje cumpleañero con amigas que pasó por Europa y Maldivas, donde nadó con tiburones. Cancelaron los vuelos, solo permiten residentes; desesperada por volver a Perú con sus hijos, angustiado por la incertidumbre y ver familias varadas.[1][2][3]

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El nuevo programa de Maju Mantilla en Internet

A pesar de su situación personal, Mantilla se mostró entusiasmada por su incorporación a ‘La Sustancia’, una plataforma de streaming que compartirá con figuras como el técnico deportivo Ricardo Gareca y el padre Omar Sánchez.

Su espacio, cuyo estreno está previsto para el próximo 6 de abril, se centrará en entrevistas profundas que buscan explorar el lado humano de sus invitados.

Por su parte, Salcedo adoptó una postura defensiva frente a los medios, pues al ser consultado sobre terceras personas vinculadas a crisis pasadas, el exdeportista evitó declarar, expresando su incomodidad antes de retirarse.

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