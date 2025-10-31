Tras el fallecimiento de su madre, Elvia García Linares, Maju Mantilla dedicó un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, el cual generó una ola de apoyo de figuras de la farándula, muchos de ellos sus amigos cercanos.

“Con tristeza, nuestra mamita partió este lunes cerca de las 7 p.m. mientras la acompañábamos”, relató sobre Garcúa, quien luchaba contra el cáncer desde 2020. “Es muy doloroso, no hay palabras para describir lo que sentimos”.

Así, la recordó como un modelo de fortaleza y fe inquebrantable, a pesar de las adversidades: “Su valentía fue ejemplar, su fe inquebrantable y su perseverancia, un ejemplo a seguir. Su amor por Dios superó cualquier dolor y su deseo de vivir siempre fue más fuerte que todo”.

¿Qué muestras de apoyo y cariño recibió?

Por ello, tras la publicación, decenas de colegas y amigos del medio artístico se unieron para expresar sus condolencias y brindarle palabras de consuelo en este difícil momento que la enluta.

Entre los mensajes de apoyo, Rebeca Escribens le escribió: “Abraza tu dolor, transítalo, date ese permiso. Te mando un beso”. Por su parte, Tula Rodríguez le dedicó: “Dios la tenga en su gloria. Te queremos”.

Por su parte, la modelo y exchica ‘reality’ Sully Sáenz le recordó la permanencia del espíritu: “Más allá de lo terrenal, nuestras almas viven, y estoy segura de que ella siempre estará presente en ti”. A su vez, María Pía Copello también expresó: “Mi más sentido pésame, siempre estaré a tu lado y al de tu familia. Te envío todo mi cariño”.

Otros artistas, como el actor Ismael La Rosa, también expresaron su apoyo: “El dolor es inevitable, abrázalo fuerte y libéralo para que no se transforme en sufrimiento. Transforma la pérdida en celebración por cada instante vivido. Mucha luz y amor para ti y los tuyos”.

Otras figuras como Renzo Schuller, Gino Pesaressi, Ximena Díaz, Viviana Rivasplata, Zumba, Ernesto Pimentel, Koky Belaunde y Adolfo Aguilar también enviaron mensajes de fuerza, amor y oraciones para la conductora y su familia.

¿Cómo fue la despedida de Maju Mantilla a su madre?

En su comunicado, Maju destacó que el velorio de su madre se realizó en un ambiente de profunda fe, tal como a ella le gustaba. “El martes 28, día central del Señor de los Milagros, orábamos por ella, rezábamos el Rosario como a ella le gustaba y cantábamos, tal como fue su voluntad”, escribió.

Al final, la conductora cerró su emotivo mensaje con una promesa de amor eterno: “Tu ausencia pesa en el alma, como será el silencio de tu voz. Nuestro corazón lleva tu nombre y en nosotros quedan tus abrazos y tu memoria. Te amamos”.

Junto al emotivo mensaje, Maju compartió fotos antiguas con su familia, incluyendo imágenes de su niñez con sus padres, así como fotos recientes, entre ellas una de su madre en el Santuario Arqueológico de Machu Picchu.

