La separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo a tomado por sorpresa a todos, ya que el encargado de dar a conocer esta noticia fue el empresario a través de un comunicado en redes sociales. A raíz de esto, se viralizó un video que muestra a la expareja en un momento romántico horas antes del anuncio.

El video en mención fue compartido en la cuenta de Instagram de Aquamare, hospedaje que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo administran en Zorritos. En las imágenes, ambos aparecen sonrientes y disfrutando de unas aparentes vacaciones.

“Creemos que las mejores historias empiezan así: Tú + yo + escapada a la playa”, es la descripción del video, que muestra algunos momentos de las vacaciones de ambos.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo protagonizaron romántico video horas antes de confirmar su separación. (Foto: Captura de IG)

Dicha publicación ha desatado una gran ola de comentarios en torno a la noticia que se comentó horas después, sobre la inesperada separación de Maju Mantilla y su esposo.

Esposo de Maju Mantilla anuncia su separación

Como se recuerda, Gustavo Salcedo recurrió a sus stories de Instagram para compartir un comunicado en el que anunciaba el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Según explicó, la decisión se da tras varios meses de proceso en el que ambos buscaron manejar la situación con respeto.

“Luego de varios meses de transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. Fueron años que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, dice la misiva en redes sociales.