Tras confirmarse la separación de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo, el programa “Magaly TV, la firme” presentó un informe que revela que la aún pareja de esposos viajó días antes de su ruptura a Argentina.
En su programa, Magaly Medina mostró los documentos migratorios de Maju Mantilla y su esposo, donde se confirmó que estuvieron fuera del Perú del 14 al 18 de agosto. Lo curioso es que, dos días después de haber regresado a Lima, Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio.
LEE: Santi Lesmes y Tula Rodríguez le dan su apoyo a Maju Mantilla tras su ausencia en “Arriba mi gente”
“¿Cómo nos explicamos que del 14 al 18 hayan viajado los dos juntos y hayan regresado el 18 de Argentina? O sea, pasado dos días del viaje, publique él un mensaje demoledor, donde da por terminada públicamente su relación con Maju Mantilla”, sentenció la urraca.
“O de repente las emociones están tan procesadas que se dieron el último viaje como amigos, quién sabe. Quizá llevaron a los niños y fue un viaje familiar”, agregó Magaly Medina.
Esposo de Maju Mantilla anuncia su separación
Como se recuerda, Gustavo Salcedo recurrió a sus stories de Instagram para compartir un comunicado en el que anunciaba el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Según explicó, la decisión se da tras varios meses de proceso en el que ambos buscaron manejar la situación con respeto.
MÁS INFORMACIÓN: Magaly Medina y su contundente comentario sobre separación de Maju Mantilla y su esposo
“Luego de varios meses de transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. Fueron años que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, dice la misiva en redes sociales.
TE PUEDE INTERESAR
- “Fui yo quien te dejó”: El mensaje que Maju Mantilla habría lanzado a su exesposo antes de separarse
- Maju Mantilla: Mujer con quien Gustavo Salcedo fue ‘ampayado’ se pronuncia tras separación
- Maju Mantilla y el romántico video junto a Gustavo Salcedo horas antes de anunciar su separación
- Maju Mantilla no se presentó en “Arriba mi gente” tras separación de su esposo
- Maju Mantilla se separa: Esto fue lo último que dijo sobre su esposo antes del fin de su matrimonio
Contenido sugerido
Contenido GEC