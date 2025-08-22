Tras confirmarse la separación de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo, el programa “Magaly TV, la firme” presentó un informe que revela que la aún pareja de esposos viajó días antes de su ruptura a Argentina.

En su programa, Magaly Medina mostró los documentos migratorios de Maju Mantilla y su esposo, donde se confirmó que estuvieron fuera del Perú del 14 al 18 de agosto. Lo curioso es que, dos días después de haber regresado a Lima, Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio.

“¿Cómo nos explicamos que del 14 al 18 hayan viajado los dos juntos y hayan regresado el 18 de Argentina? O sea, pasado dos días del viaje, publique él un mensaje demoledor, donde da por terminada públicamente su relación con Maju Mantilla”, sentenció la urraca.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo habían regresado de viaje dos días antes de su ruptura. (Foto: Captura de video)

“O de repente las emociones están tan procesadas que se dieron el último viaje como amigos, quién sabe. Quizá llevaron a los niños y fue un viaje familiar”, agregó Magaly Medina.

Esposo de Maju Mantilla anuncia su separación

Como se recuerda, Gustavo Salcedo recurrió a sus stories de Instagram para compartir un comunicado en el que anunciaba el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Según explicó, la decisión se da tras varios meses de proceso en el que ambos buscaron manejar la situación con respeto.

“Luego de varios meses de transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. Fueron años que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, dice la misiva en redes sociales.