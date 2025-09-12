Pese a las acusaciones de infidelidad, la presentadora de TV Maju Mantilla y su expareja, el empresario Gustavo Salcedo, fueron vistos nuevamente juntos, dirigiéndose a la vivienda que, se presume, todavía comparten, en una camioneta de su propiedad.

Las imágenes, captadas por ‘Amor y Fuego’ (Willax TV), mostraron a Maju saliendo de su casa, quien abordo de un taxi, llegó hasta un edificio en Lima, donde aparentemente la esperaba su expareja y padre de sus hijos.

Aunque la ex Miss Mundo 2004 no respondió a las preguntas de los reporteros que la abordaron, Salcedo, quien salió del mismo lugar horas más tarde, fue tajante al decir que “no brindaría más declaraciones”.

Maju Mantilla subiendo a la camioneta de Gustavo Salcedo. Imágenes de 'Amor y Fuego' | Foto: Captura de YouTube

Tras la retirada del empresario, una camioneta 4x4, registrada a nombre de ambos, y supuestamente conducida por él, fue vista entrando al mismo edificio, donde se presume que todavía se encontraba la presentadora de ‘Arriba mi gente’ (AMG).

Poco después, Maju fue vista el estacionamiento del edificio, donde buscó el vehículo de Salcedo, se subió en el asiento del copiloto, para finalmente, dirigirse juntos a la casa que aún comparten, informó el programa de espectáculos.

Hasta el momento, se desconoce el motivo de su encuentro.

Según ‘Magaly TV’, el empresario habría confirmado que Maju lo engañó con Christian Rodríguez, el productor del ‘magazine’ que ella presenta en Latina TV. “No me agrada (Rodríguez), es una persona sin valores”, sentenció Gustavo luego.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: el fin de un matrimonio

El matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, que comenzó en 2012 y dio como fruto dos hijos, llegó a su fin el 20 de agosto de 2025, cuando el empresario anunció públicamente el inicio de su proceso de divorcio.

A pesar de que Salcedo fue visto en 2023 ingresando al hotel Westin de San Isidro con una mujer llamada Mariana de la Vega, este escándalo no fue la causa de su separación. De hecho, la pareja continuó su vida con normalidad tras el incidente.

Sin embargo, en un giro inesperado, la conductora de AMG fue acusada de haberle sido infiel a Gustavo con Christian Rodríguez Portugal, productor del magazine que conduce en Latina TV, mucho antes de que se hiciera público el ampay. .

Ante las acusaciones, Mantilla negó tener un romance con su productor, por lo que, a través de un mensaje en señal abierta, le pidió al padre de sus hijos no divulgar detalles sobre su separación, recordando que ambos habían acordado mantener discreción.

“Cuando se difundieron las imágenes de videovigilancia [el ampay], no hice ningún señalamiento, acusación, juicio o mandé indirectas. Ahora no lo voy a hacer, y tampoco permitiré que lo hagan hacia mí” , afirmó la ex Miss Mundo 2004.

Finalmente, le envió un mensaje directo a Salcedo: “Esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más”.