Gustavo Salcedo y Maju Mantilla decidieron pasar un fin de semana a las afueras de Lima tras el ‘ampay’ que lanzó Magaly TV La Firme, en donde se ve al empresario ingresando a un hotel con otra mujer.

“Junto a mi esposa no estamos yendo a disfrutar del fin de semana”, indicó Gustavo Salcedo a las cámaras de Amor y Fuego, quienes lo abordaron para pedirle una declaración sobre el polémico video difundido en televisión.

Gustavo Salcedo negó infidelidad

En ese sentido, Gustavo comentó que las imágenes del ‘ampay’ fueron descontextualizadas, ya que afirmó que ingresó al Hotel Westin con Mariana de la Vega para usar el gimnasio del edificio.

“Realmente ponen las cosas en un contexto totalmente equivocado, Maju está al tanto del tema, si quisiera hacer algo a escondidas, no me voy a ir al Westin donde hay todo tipo de cámaras. No hay nada que ocultar”, añadió.

¿Qué relación tiene Gustavo Salcedo con Mariana de la Vega?

Por otro lado, el empresario complementó que no tiene una relación extramatrimonial con su amiga, la deportista Mariana de la Vega, además que la polémica originada lo solucionará internamente con Maju Mantilla.

“Yo no soy una persona pública y creo que hay que tratarlas dentro de la familia, por respeto a los chicos que están aquí conmigo junto a mi esposa. […] Creo que poner las cosas fuera de contexto no es lo que corresponde”, indicó Gustavo.