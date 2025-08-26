Maju Mantilla se ha convertido en el centro de la noticia tras su repentina separación de su esposo Gustavo Salcedo. Al respecto, la exreina de belleza se tomó el tiempo para atender una entrevista a “Amor y Fuego”, donde habló del comentado fin de su matrimonio.

En conversación con el programa conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, Maju Mantilla fue consultada por el comunicado de su esposo donde habla de su ruptura. Ante esto, la conductora de “Arriba mi gente” fue clara al resaltar que prefiere no hablar del tema.

“Hoy hablé del tema en el programa y dije que no iba a hablar y quiero que respeten eso y agradezco eso y espero que respeten mi decisión”, dijo Maju Mantilla.

Maju Mantilla y su inesperada reacción al ser consultada por el fin de su matrimonio. (Foto: Captura de video)

“Lo que no quiero es hablar más del tema, me vas a perdonar”, agregó ante la insistencia del reportero de ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, Maju Mantilla pidió respeto para ella y su familia, esto en medio de los rumores de una presunta infidelidad. “Yo no voy a hablar y en general respeto para todos, para él y para mi familia”, finalizó.

Como se recuerda, Gustavo Salcedo fue el encargado de dar a conocer el fin de su matrimonio con Maju Mantilla a través de un comunicado en sus redes sociales.

“Luego de varios meses de transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. Fueron años que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, dice la misiva en redes sociales.