La presentadora de televisión Maju Mantilla se había mantenido alejada de las redes sociales desde que se difundieron imágenes de su esposo Gustavo Salcedo ingresando a un conocido hotel con otra mujer. Ahora, la conductora de “Arriba mi gente” rompió su silencio virtual e hizo una nueva publicación.

A través de sus stories de Instagram, Maju Mantilla terminó con su silencio en redes sociales y publicó un llamativo mensaje este lunes 7 de agosto. Y es que, lejos de hablar de la polémica que envolvió a su matrimonio, la exreina de belleza hizo caso omiso y se dirigió a sus seguidores.

“Buenos días. Les envío un fuerte abrazo. Buen inicio de semana”, fue el mensaje que compartió la conductora de “Arriba mi gente” junto al emoji de un corazón.

Maju Mantilla y su primer mensaje en redes sociales tras imágenes comprometedoras de su esposo. (Foto: Instagram)

Por si fuera poco, también publicó el outfit que utilizó durante su reciente participación en el programa matutino de Latina. Además de compartir un video que muestra una rutina de entrenamiento que tuvo durante el programa en vivo.

Imágenes del esposo de Maju Mantilla

Según se puede observar en las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina, Gustavo Salcedo recogió a la mujer en Miraflores y se trasladaron en su vehículo hasta un lujoso hotel de San Isidro. Todo ocurrió mientras Maju Mantilla estaba conduciendo el programa “Arriba mi gente”.

Salcedo salió dos horas después de ingresar al hotel y nuevamente en compañía de la misteriosa mujer. Según detalló el programa de espectáculos, el esposo de Maju Mantilla se había cambiado de ropa.

Otro detalle que no pasó desapercibido por los investigadores de “Magaly TV, la firme” es que Gustavo Salcedo llena de likes el Instagram de la mujer que habría sido identificada como Mariana de la Vega.

Gustavo Salcedo negó una ruptura matrimonial

Por su parte, Gustavo Salcedo comentó que no habría problemas matrimoniales como decían algunos rumores, incluso añadió que tomarían un paseo familiar de fin de semana.

“Yo no soy una persona pública y creo que hay que tratarlas dentro de la familia, por respeto a los chicos que están aquí conmigo junto a mi esposa. […] Creo que poner las cosas fuera de contexto no es lo que corresponde”, señaló Gustavo.

En ese sentido, el empresario indicó que la mujer con la que fue captado ingresando al Hotel Westin es solo una amiga y que conoce a Maju ya que estuvo en el día de su boda.

“[Mariana de la Vega] ha estado en mi matrimonio, es la ex de un amigo mío y no hay absolutamente nada con ella. Yo soy deportista, ella es deportista. No hay nada que dudar”, sentenció.

