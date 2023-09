Desde que Maju Mantilla anunció que está distanciada de Gustavo Salcedo, muchos se han preguntado si se llegará a divorciar de él. Ahora, un reportero de “Amor y Fuego” le preguntó directamente a la reina de belleza si estaba entre sus planes divorciarse de su esposo.

Según imágenes del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, la ex Miss Mundo se mostró incómoda con las preguntas y pidió respeto para su familia, ya que no quiere brindar declaraciones sobre su vida personal.

“Hay que tener mucho cuidado con lo que se habla porque tengo hijos pequeños y no me gusta hablar de mi vida privada… Yo sé que ustedes asumen muchas cosas y crean historias, en realidad es porque yo no quiero hablar”, expresó Maju Mantilla.

“Yo sé que se habla mucho, y como te digo se crean historias, no me puedo guiar por lo que dicen los demás”, agregó la presentadora del programa “Arriba mi gente”.

Como se recuerda, hace algunas semanas Maju Mantilla, modelo y actual presentadora de televisión aceptó que se encuentra distanciada de su esposo, el empresario Gustavo Salcedo, tras las polémicas imágenes en donde se lo ve ingresando a un conocido hotel junto a la deportista Mariana de la Vega.

“Si, estamos distanciados. Quiero decir que agradezco la preocupación de todos ustedes, pero no voy a hablar de mi vida privada. Es algo que me compete a mí y a mi familia… Entiendo su trabajo, pero es mi vida privada y no puedo hablar más de eso”, expresó en aquella oportunidad.

Maju Mantilla rompió su silencio y utilizó sus redes sociales para referirse por "única vez" sobre el supuesto 'ampay' de su esposo Gustavo Salcedo con su amiga Mariana de la Vega. (Fuente: @majumantilla)