La pareja de moda, Paloma Fiuza y Tomi Marbondo, se presentaron en el programa “Mande quien mande”, que se emite de lunes a viernes a las 1:40 de tarde por América TV, para contar algunos detalles sobre su relación y los planes que tienen juntos a futuro.

La guapa guerrera estuvo a cargo de la conducción de la secuencia ‘Que tal Paloma’, en la cual realizó varias preguntas a su actual saliente que pusieron a prueba su amor, dejando claro que está muy enamorado y que no hace caso a las críticas que puedan recibir en las redes sociales.

“Con Paloma las cosas están yendo muy bien, vivimos el presente de la mejor manera y nos queremos mucho. ¿Si me molestan las críticas? Siempre habrá personas que criticarán muchas cosas, pero lo importante es que estamos muy bien juntos y eso es lo más importante”, expresó el cantante.

“Tomi me genera mucha confianza y seguridad, estamos disfrutado el momento y aparate de pareja somos buenos amigos. Además, no es un hombre celoso, puedo ser libre y hacer mis cosas con mis amigos. Recuerdo que anteriormente tenía una relación que no podía ni reírme, pero ahora las cosas son diferentes” acotó la garota en el espacio conducido por María Pía Copello, Carlos Vílchez ‘La Carlota’ y Mario Hart.

SU MAMÁ LE MANDA SU BENDICIÓN

Doña Laurenice de Alencar, mamá de Paloma Fiuza, se comunicó con el programa MQM para referirse a la nueva relación que tiene su hija y no dudo en tirarle flores a Tomi Marbondo, a quien considera una gran persona y que lo considera un gran yerno, a comparación de otras relaciones que tuvo su engreída.

“Hacen una bonita pareja, Dios trae personas para que hagan nuestras vidas mejor y eso ha sucedido con él. Paloma está muy feliz y contenta, la veo mucho mejor con Tomi. La veo muy tranquila y que ambos se aman mucho”, sostuvo la progenitora de Paloma, quien aprovechó la ocasión para hacerle un pedido especial al cantante uruguayo.

“Veo que tú la amas mucho, solo te pido que jamás la maltrates y no la pongas nerviosa, en una relación tiene que haber mucho respeto. Todos conocen a Paloma y saben que tiene un enorme y lindo corazón”, sentenció.