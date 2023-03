La mamá de Patricio Parodi decidió ponerle fin a los rumores que daban a entender sobre una posible mala relación entre ella y Luciana Fuster, fue así que ante las cámaras de ‘Mande quien mande’, brindó una emotiva declaración donde le desea lo mejor en su nueva etapa en el Miss Grand Perú.

“Más que feliz hay que mandar un saludo a la nuera, está participando en Miss Grand Perú. O sea… mensaje para ella”, expresó la madre de Patricio, demostrando que no existen rivalidades entre ella y Luciana.

Verónica afirmó tenerle muchísimo aprecio a su nuera, a quien siempre le desea lo mejor, sobre todo en este nuevo reto que ha tomado. “Lo sé, lo sé, la he visto. Sabe que la quiero muchísimo, le deseo lo mejor de las suertes”, resaltó.

Además, se animó a brindarle un consejo para que logre hacerse con la corona en el certamen de belleza Miss Grand Perú. “Seguridad completa, aunque ella la tiene, no la necesita. Lucianita es segura cuando camina, se desenvuelve súper bien. No he tenido oportunidad de conversar con ella, la última vez que la he visto fue en la despedida de pedida de mano de María Fernanda”, finalizó.