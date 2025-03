Ante las extorsiones que Giuliana Rengifo enfrenta desde hace un mes, Liz Benítez, mánager de la cantante, arriesgó su vida para enfrentar a los delincuentes, quienes escribieron a su número personal como si fuera el de la artista, exigiéndole dinero.

En una acalorada discusión, la representante se mantuvo firme ante las amenazas, indicando que “no tenía miedo” a los hampones, quienes pidieron S/ 30 000 para no atentar contra la vida de Giuliana y sus hijas.

“A mí no me mandes mensajes porque no te tengo miedo” , dijo Benítez, señalando que los delincuentes no estaban contactándose al número correcto. “Métele bomba si quieres, no me importa, haz lo que quieras”, respondió luego.

Manager de Giuliana Rengifo desafió a extorsionadores: “Haz lo que quieras”

En el audio, difundido por ‘Amor y Fuego’ (Willax TV), los extorsionadores aseguraban conocer el domicilio de Rengifo en Piura, por lo que, si no recibían el dinero dentro de 24 horas, detonarían granadas.

Al respecto, la mánager de Giuliana respondió: “Así vengas con bombas, granadas, con toda tu gente, haz lo que quieras hacer porque no te tengo miedo”, para luego complementar, con evidente molestia: “Quieres plata, trabaja”.

Los delincuentes usaron efectos para modificar el tono de su voz y sonar intimidantes, pero eso no fue impedimento para que Benítez les respondiera con más indignación.

“Mañana te mueres y nadie te llora, pero si a mi familia le pasa algo, pobre de ustedes donde están”, dijo. “Preocúpate tú, porque en Challapalca vas a quedar”, agregó.

Giuliana Rengifo: ¿Desde cuándo es extorsionada?

Las extorsiones contra Giuliana Rengifo empezaron desde hace un mes. Según ha denunciado, los delincuentes, que operarían desde una cárcel en Piura, exigen S/ 30 000 para no atacar a ella, ni a sus familiares.

“Tengo miedo, estoy aterrada, es injusto esto que me pasa y le pasa a otros colegas”, expresó con angustia, señalando que los extorsionadores aseguran tener más capacidad operativa que la Policía Nacional.

Ante la denuncia, el alcalde de Piura dispuso patrullajes de Serenazgo y la Policía en la zona donde reside su familia. Sin embargo, la cantante formalizó su denuncia y solicitó garantías para su vida.

