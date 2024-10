Pamela Franco fue acusada de incumplimiento de contratos en Juliaca y Cajamarca tras no presentarse a los show pactados, lo que llevó a su mánager, Irving Morales, a defenderla. Morales se refirió a las acusaciones de Marina Toledo, quien asegura haber realizado un depósito de 11,500 soles para asegurar la presentación de Franco en Cajamarca. “Nunca he hablado con la señora... Eso nunca ha llegado a mi cuenta”, enfatizó Irving, asegurando que no tienen un acuerdo directo.

En su defensa, Morales explicó que había gestionado la fecha con un promotor de Trujillo y que este último fue quien, supuestamente, hizo los cambios necesarios para traspasar la presentación a Cajamarca. “Yo le he pasado la fecha a un promotor de Trujillo, pero no he llegado a ningún acuerdo con ellos”, agregó.

La polémica se intensificó con la denuncia de una novia en Juliaca, quien afirmó que Franco no llegó a tiempo para su boda “arruinando el día más importante de su vida”. Sin embargo, Morales aseguró que el grupo sí se presentó, aunque con algunos inconvenientes.

“Hemos llegado al evento, hemos estado tocando, pero hubo problemas que no quisieron resolver con nosotros”, indicó. Hasta el momento, Morales afirmó que no han recibido ninguna carta notarial relacionada con aquella denuncia.

Franco también decidió salir a defenderse en sus redes sociales, explicando que su retraso fue de veinte minutos y solicitando a sus seguidores que consideren su versión antes de emitir juicios. “A veces pasan percances que uno no puede controlar”, declaró. Morales concluyó que está en proceso de devolver 9,000 soles al promotor trujillano, expresando su intención de resolver cualquier malentendido que haya surgido.