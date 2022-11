El actor cómico Manolo Rojas atraviesa un duro momento tras revelar la muerte de su madre el último lunes 28 de noviembre. Rojas recurrió a sus redes sociales para despedirse de su progenitora con un emotivo mensaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor cómico compartió un video compuesto por fotografías al lado de su madre. Junto a su publicación escribió una emotiva dedicatoria.

“¡Te amo, gorda! Te fuiste luchando... Yo no sé de donde sacar fuerzas, te dije: ‘quiero que estés en mi aniversario’ y me esperaste, siempre cuidándome con tus oraciones y tus velitas que me van a hacer falta”, escribió Manolo Rojas.

“Gracias amigos por sus oraciones, yo sé quienes estuvieron siempre pendientes”, añadió en su mensaje, el cual ha conseguido decenas de reacciones de sus fans y amigos.

Destacan los mensajes de fortaleza de Ernesto Pimentel, Claudia Serpa, Ricardo Rondón, Óscar López Arias, Mariela Zanetti, Leslie Moscoso, Jonathan Rojas, Zumba entre otros artistas de la farándula local.