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Marisol Alayo, esposa de Manolo Rojas, no pudo evitar las lágrimas al hablar de su esposo, a quien recuerda con mucho cariño. (Foto: Captura / América TV)
Marisol Alayo, esposa de Manolo Rojas, no pudo evitar las lágrimas al hablar de su esposo, a quien recuerda con mucho cariño. (Foto: Captura / América TV)
Por Redacción EC

El pasado sábado 4 de abril se realizó un homenaje póstumo a Manolo Rojas en “El Reventonazo de la Chola”, donde la familia del recordado cómico se presentó y compartió con sus compañeros de elenco. La esposa del actor cómico protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada.

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