El pasado sábado 4 de abril se realizó un homenaje póstumo a Manolo Rojas en “El Reventonazo de la Chola”, donde la familia del recordado cómico se presentó y compartió con sus compañeros de elenco. La esposa del actor cómico protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Marisol Alayo, esposa de Manolo Rojas, no pudo evitar las lágrimas al hablar de su esposo, a quien recuerda con mucho cariño y lamenta su pronta partida. Ella estuvo acompañada de sus hijos en el programa.

“Nos conocimos cuando yo tenía 15 años. A los 16 tuve a mi hija y siempre estuve pendiente de él. La verdad que a mí me ha chocado bastante no lo puedo creer para mí es un sueño yo pienso que lo voy a ver que salió a trabajar, se fue viajar y regresa de verdad que no o sea no puedo creerlo”, dijo.

Marisol Alayo junto a sus hijos en el homenaje póstumo a Manolo Rojas en "El Reventonazo de la Chola". (Foto: Captura / América TV)

“No lo acepto tampoco porque... Es bien difícil porque yo le dije que nunca me dejará sola, porque yo no voy a poder con mis hijos”, señaló Alayo con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos.

Cabe resaltar que el programa en homenaje a Manolo Rojas contó con la familia y amigos del humorista, destacan figuras como Fernando Armas, Marisol, Bettina Onetto, Susy Diaz, entre otros, quienes llegaron al programa de la ‘Chola Chabuca’ y lamentaron la muerte del actor cómico.

Sobre Manolo Rojas

El actor cómico Manolo Rojas fue una de las figuras más reconocidas del humor en el Perú. Destacó por sus imitaciones de personajes públicos en programas televisivos, donde se ganó el cariño del público por su estilo directo, carismático y popular.

Marisol Alayo estuvo acompañada de sus hijos en el programa especial "El Reventonazo de la Chola". (Foto: Captura / América TV)

Manolo Rojas falleció el pasado 27 de marzo de 2026, a los 63 años. El comediante habría fallecido de un ataque cardiaco, dejando un profundo vacío en el mundo del espectáculo peruano. Su partida generó diversas reacciones entre colegas y seguidores, quienes lo recuerdan como un referente del humor nacional.