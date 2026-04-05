La muerte de Manolo Rojas sorprendió a todos y la familia del actor cómico todavía no puede creer que ya ha pasado una semana desde su repentina partida. Pese a su dolor, la esposa y los hijos del comediante decidieron asistir al homenaje póstumo que se realizó en “El Reventonazo de la Chola”.

Su esposa, Marisol Alayo, y sus dos hijos asistieron al programa conducido por la ‘Chola Chabuca’ para participar del homenaje a Manolo Rojas, al que también asistieron figuras del espectáculo como Fernando Armas, Susy Díaz y más.

Manuel Rojas, hijo de Manolo Rojas, fue el encargado de dar algunas palabras hacia su progenitor y no pudo contener las lágrimas al interpretar algunos párrafos del tema “Vamos a darnos un tiempo”, que cantó en homenaje a su padre.

Hijo de Manolo Rojas recuerda a su padre con nostalgia y le hace importante promesa. (Foto: Instagram / 'La Chola Chabuca' )

“Él era un mentor, consejero para todo, muy leal, siempre predispuesto a atender a todos, a él solo le nacía ser un buen compañero. A todos trataba con amabilidad. Ha hecho grandes cosas en el cine, la televisión”, reconoció Manuel Rojas.

Asimismo, el hijo de Manolo Rojas aprovechó la ocasión para hacer una promesa al recordado humorista, quien falleció el pasado viernes 27 de marzo tras un ataque cardiaco.

“En estos momentos, he tenido que ser el hombre de la casa, como siempre quiso. Él confiaba de mí, estaba muy orgulloso y me aconsejaba. Compartíamos mucho y ahora, aquí frente a mi madre y a mi hermana me quiero mantener firme con la promesa de que las voy a cuidar y voy a ser el soporte de mi familia”, resaltó.

Como se recuerda, Manolo Rojas falleció el pasado 27 de marzo de 2026, a los 63 años. El comediante habría fallecido de un ataque cardiaco, dejando un profundo vacío en el mundo del espectáculo peruano. Su partida generó diversas reacciones entre colegas y seguidores, quienes lo recuerdan como un referente del humor nacional.