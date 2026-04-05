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Hijo de Manolo Rojas recuerda a su padre con nostalgia y le hace importante promesa. (Foto: Instagram / 'La Chola Chabuca' )
Hijo de Manolo Rojas recuerda a su padre con nostalgia y le hace importante promesa. (Foto: Instagram / 'La Chola Chabuca' )
Por Redacción EC

La muerte de Manolo Rojas sorprendió a todos y la familia del actor cómico todavía no puede creer que ya ha pasado una semana desde su repentina partida. Pese a su dolor, la esposa y los hijos del comediante decidieron asistir al homenaje póstumo que se realizó en “El Reventonazo de la Chola”.

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