En medio de una profunda consternación, figuras del espectáculo nacional se dieron cita en el Gran Teatro Nacional para despedir a Manolo Rojas, el icónico humorista peruano que falleció este viernes 27 de marzo en su residencia de La Victoria, dejando un vacío irreparable en el cine, la televisión, el teatro y la radio.

La exvedette Mariella Zanetti, quien compartió escenarios con el cómico durante casi treinta años, expresó su incredulidad ante la noticia, pues, visiblemente afectada, recordó que en su última comunicación el artista se encontraba estable, destacando el rigor con el que manejaba su salud, especialmente en su lucha contra la diabetes.

“No hay un artista tan completo como él. Hay imitadores, hay cómicos, hay cantantes, pero las tres cosas juntas no hay”, afirmó Zanetti a Latina Noticias, rememorando que conoció a Rojas hace treinta años durante la grabación de un comercial donde él personificaba al célebre “Hermano Pablo”.

CONOCE MÁS: Restos de Manolo Rojas son velados en el Gran Teatro Nacional

Por su parte, el cantante Luigui Carbajal resaltó la calidez humana y la generosidad profesional que caracterizaban a Rojas fuera de los reflectores. Para Carbajal, el humorista fue una pieza clave en la formación de nuevos talentos.

“Fue un gran artista, un gran amigo, un gran consejero. Era mucho de aconsejar a los jóvenes, de dejar siempre su granito de arena para que esa persona pueda crecer y surgir. Nunca era envidioso... siempre buscaba aportar para que tú puedas también tener ese crecimiento”, dijo al mismo medio.

Sobre Manolo Rojas

Con más de 35 años de carrera, Manolo Rojas se consolidó como una figura imprescindible de la televisión peruana, iniciando su camino en el programa radial "Hola, qué tal" y alcanzó la fama masiva en el emblemático espacio "Risas y Salsa".

Su versatilidad le permitió destacar en programas como "JB Noticias", "El Especial del Humor" y "El Reventonazo de la Chola", además de su faceta como compositor y cantante.

Damián Ode, de la popular dupla humorística Damián y el Toyo, se presentó en la sala VIP del Gran Teatro Nacional para despedir a Manolo Rojas | Fotos: César Campos/@photo.gec

En una de sus últimas entrevistas para el diario Expreso, el artista reafirmó el respeto que sentía por su oficio. “Trabajo mucho en un personaje hasta sacarle el jugo para presentarlo al público”, dijo.

A su vez, el Ministerio de Cultura resaltó que Rojas “contribuyó al fortalecimiento de la identidad cultural” mediante sus caracterizaciones de personajes de la política y la sociedad.