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El actor falleció a los 63 años en la puerta de su casa, en La Victoria | Foto: Latina (Captura) / Composición EC
El actor falleció a los 63 años en la puerta de su casa, en La Victoria | Foto: Latina (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

En medio de una profunda consternación, figuras del espectáculo nacional se dieron cita en el Gran Teatro Nacional para despedir a Manolo Rojas, el icónico humorista peruano que falleció este viernes 27 de marzo en su residencia de La Victoria, dejando un vacío irreparable en el cine, la televisión, el teatro y la radio.

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