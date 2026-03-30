El fallecimiento del reconocido humorista peruano Manolo Rojas, ocurrido la noche del viernes 27 de marzo a los 63 años, continúa generando reacciones y nuevas revelaciones sobre su estado de salud. Mientras las autoridades investigan las causas del deceso, el médico Marco Almerí dio a conocer detalles de una conversación que sostuvo con el artista meses antes.

En entrevista con el programa Buenos Días Perú, el especialista contó que se encontró con Rojas hace aproximadamente dos meses y que, durante ese breve diálogo, el comediante le manifestó una preocupación puntual. “Era el cansancio, estaba teniendo un cansancio que era mayor al habitual y ese era su preocupación”, relató.

Según precisó, el humorista también se mostraba optimista por los avances en su tratamiento. “Estaba muy contento porque había retomado el tratamiento y estaba dando resultados porque había bajado de peso (…) había disminuido unos 10 kilos”, indicó Almerí, al explicar que esta mejora le permitía sentirse “un poco más ligero”.

En esa línea, el médico detalló que Rojas seguía un tratamiento para la diabetes con un especialista particular, el cual, a su criterio, era adecuado. “Conversamos un poco sobre el manejo que estaba teniendo y a mí me parecía muy bien cómo lo estaba manejando”, sostuvo.

Riesgos en pacientes con diabetes

A partir de este caso, el especialista advirtió sobre una condición que puede pasar desapercibida en personas con diabetes, el infarto silente. Explicó que, a diferencia de otros pacientes, no siempre se presenta el dolor intenso en el pecho como señal de alerta.

“En el caso de las personas que tienen diabetes puede ocurrir lo que se conoce como infarto no doloroso (…) el corazón avisa, pero de otra manera”, señaló. En ese sentido, detalló que síntomas como “sudoración fría, vértigos, vómitos, dolor de cabeza, pero sobre todo mucho cansancio” pueden ser indicios de un evento cardíaco.

Finalmente, Almerí hizo un llamado a la población a estar alerta ante estos signos, especialmente en un contexto en el que, según recordó, más de un millón de peruanos padecen diabetes. “Hay que estar atentos al cansancio, a la sudoración, a los vértigos”, enfatizó.

De acuerdo con testimonios recogidos, el artista habría sufrido un ataque cardíaco al salir de su vivienda y falleció poco después, en medio de la demora en la llegada de los servicios de auxilio. Sin embargo, estos hechos aún son materia de investigación.