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Manolo Rojas: médico revela que comediante reportaba cansancio inusual meses antes de su fallecimiento. (Foto: Difusión)
Manolo Rojas: médico revela que comediante reportaba cansancio inusual meses antes de su fallecimiento. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El fallecimiento del reconocido humorista peruano Manolo Rojas, ocurrido la noche del viernes 27 de marzo a los 63 años, continúa generando reacciones y nuevas revelaciones sobre su estado de salud. Mientras las autoridades investigan las causas del deceso, el médico Marco Almerí dio a conocer detalles de una conversación que sostuvo con el artista meses antes.

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