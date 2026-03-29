“El Reventonazo de la Chola” emitió un episodio especial en el que le rindieron homenaje a Manolo Rojas tras su muerte. La ‘Chola Chabuca’ y Fernando Armas protagonizaron un sketch lleno de sentimiento tras la partida del reconocido comediante. El programa especial, emitido el 28 de marzo, reunió a colegas y amigos que recordaron su legado entre lágrimas y aplausos.

El tributo inició con un momento conmovedor en el set, donde el elenco entonó una canción en honor al artista. Con voces quebradas, interpretaron: “En el cielo hoy yo te espero”, reflejando el profundo impacto que dejó su partida en la comunidad artística y en el público que lo siguió durante décadas.

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Uno de los instantes más recordados de la noche fue el sketch central, en el que la ‘Chola Chabuca’ y Fernando Armas recrearon una escena cargada de nostalgia. Durante el diálogo, Armas expresó conmovido: “Dime que va a venir”, una frase real que muestra cómo extraña a Manolo Rojas.

La interpretación estuvo marcada por la emoción genuina de los artistas, quienes no pudieron contener las lágrimas. En medio del acto, Ernesto Pimentel destacó el valor humano de Manolo Rojas al afirmar que fue “un símbolo de una persona que nunca se dio por vencida”, resaltando su espíritu luchador y su legado en el humor peruano.

El homenaje también incluyó un repaso por la trayectoria del comediante, recordando sus participaciones en programas como “Risas de América”, “Recargados de risa” y “Los amigos de la risa”.

Asimismo, se destacaron otras facetas de su carrera, como su paso por la televisión, la radio y las series nacionales, consolidando más de tres décadas dedicadas al entretenimiento. Su versatilidad como imitador y actor lo convirtió en una figura clave dentro del humor en el Perú.

La Chola Chabuca y Fernando Armas protagonizaron un sketch lleno de sentimiento tras la partida de Manolo Rojas. (Foto: Captura de YouTube)

Este homenaje no solo fue una despedida, sino también una celebración de su vida y su legado. La emotiva escena protagonizada por la ‘Chola Chabuca’ y Fernando Armas ha servido de homenaje para que el público tenga presente en su memoria a Manolo Rojas.