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Fernando Armas no pudo evitar las lágrimas en homenaje a su amigo Manolo Rojas. (Foto: Captura de YouTube)
Fernando Armas no pudo evitar las lágrimas en homenaje a su amigo Manolo Rojas. (Foto: Captura de YouTube)
Por Redacción EC

“El Reventonazo de la Chola” emitió un episodio especial en el que le rindieron homenaje a Manolo Rojas tras su muerte. La ‘Chola Chabuca’ y Fernando Armas protagonizaron un sketch lleno de sentimiento tras la partida del reconocido comediante. El programa especial, emitido el 28 de marzo, reunió a colegas y amigos que recordaron su legado entre lágrimas y aplausos.

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