El actor cómico Manolo Rojas manifestó dolor y tristeza por el fallecimiento de su colega y amigo, Rodolfo Carrión “Felpudini”. Al ser consultado por diversos medios de comunicación, Rojas compartió emotivas experiencias y recuerdos con Felpudini, a quien recordó como un maestro de la comicidad, hombre culto, preparado y de gran calidad humana.

“Todos tenemos un cariño superespecial a Rodolfo Carrión. Nuestro tío. Él nos aconsejaba mucho”, afirmó Rojas, destacando cercanía que mantenía con el fallecido humorista, para luego manifestar tristeza por su muerte. “Hoy los cómicos estamos muy tristes y dolidos por esta pérdida irreparable” , añadió. El actor también resaltó la formación teatral de Carrión y capacidad para deleitar al público con su talento. “Siempre escucharlo era un deleite”, aseguró en RPP.

Según Rojas, en una de las últimas conversaciones que tuvo con Felpudini, este le aconsejó tener cuidado con sus emociones. “Siempre me orientaba con respecto a mis emociones. Ten cuidado con tus emociones siempre me decía”, comentó muy emocionado en “Préndete”, programa de Panamericana TV.

Entre los últimos deseos de Rodolfo, Manolo reveló que tenía planes de escribir un libro sobre su experiencia como sobreviviente del terremoto de Huaraz, en 1970. “Me quedo con lo bueno de mi tío, era un maestro, y siempre nos contaba que fue rescatado del terrible terremoto de Huaraz y quería escribir un libro de esa experiencia”, expresó Rojas.

Manolo Rojas utilizó adjetivos como “auténtico”, “talentoso” y “solidario” para describir a Felpudini. “En realidad son muchas las que caracterizaron a mi Tío Felpu”, manifestó momentos antes de ingresar al sepelio del comediante.

Sepelio de Rodolfo Carrión "Felpudini" en el Centro Cultural CAFAE, de San Isidro | Foto: Britanie Arroyo/ @photo.gec

¿Qué decía Felpudini sobre su lucha contra el cáncer?





En una de sus últimas entrevistas con El Comercio, reveló sus sentimientos sobre el diagnóstico: “Cuando me dijeron que tenía cáncer, me afectó, pero no de manera tan profunda. Nunca pregunté cuánto tiempo de vida me queda porque no quiero establecer límites que condicionen mi existencia”.

A lo largo de sus últimas apariciones en televisión, Carrión se mostró despreocupado ante la muerte, sugiriendo una resignación ante su situación. En Magaly TV, comentó con una mezcla de humor y reflexión: “¿Para qué pensar en la muerte si ya está en la esquina? Está haciendo esto”, mientras hacía un gesto de saludo con su mano derecha, “diciendo ‘te espero’”.

Sin embargo, también mantuvo un espíritu de lucha, expresando su determinación en la pelea contra la enfermedad. En la misma entrevista con El Comercio, afirmó: “Los tumores se han reducido en un 50%. Estamos en la pelea para ver quién gana. Estoy seguro de que voy a ganar”. Su legado y su inquebrantable espíritu continuarán inspirando a quienes lo recordarán con cariño.





¿De qué falleció Rodolfo Carrión “Felpudini”?

Rodolfo Carrión, el querido actor y comediante conocido como “Felpudini”, nació el 9 de abril de 1949 en Carhuaz y falleció el jueves 26 de septiembre tras una ardua batalla contra el cáncer. A lo largo de su exitosa carrera, Carrión formó parte de numerosos programas humorísticos en la televisión peruana, siendo recordado especialmente por su participación en “Risas y salsa” y “El wasap de JB”. El velorio del comediante se realiza en el Centro Cultural CAFAE, ubicado en la avenida Petit Thouars N.º 493, en Lima.

Adolfo Chuiman delante del féretro de Rodolfo "Felpudini" Carrión | Foto: Britanie Arroyo/ @photo.gec

En sus últimos días, Felpudini dictó talleres de actuación en el Teatro Jade, un espacio cultural que pertenecía a su amigo Efraín Aguilar. Sin embargo, la salud del comediante se deterioró drásticamente después de ser diagnosticado con cáncer de pulmón terminal en enero de 2024. Ante la falta de tratamientos efectivos, fue sometido a una cura experimental en la Clínica Ricardo Palma.

Felpudini pasó sus últimos días en el distrito de San Miguel, en Lima, rodeado del cariño de su hermana Gladys y sus sobrinos. Estuvo casado con la modelo y vedette Analí Cabrera, a quien consideró el amor de su vida, desde 1982 hasta 1990. Cabrera falleció en 2011 tras luchar contra el cáncer de mama, una pérdida que dejó una huella profunda en la vida de Carrión. No tuvo hijos.