Con ropa negra, el rostro desencajado y conteniendo las lágrimas, diversas personalidades de la televisión y radio, así como familiares, se despidieron este domingo del histórico humorista Manolo Rojas, quien falleció tras sufrir un infarto fulminante en la puerta de su vivienda.

Desde la sede de Radio Programas del Perú (RPP), el artista Hernán Vidaurre, el locutor Daniel Marquina y los periodistas Alan Diez y Fernando Carvallo, entre otros, le dieron el último adiós al cómico, acompañados de flores blancas y rememorando sus mejores momentos.

Amigos y familiares despiden al cómico Manolo Rojas en la sede de Radio Programas del Perú, donde trabajó en el programa "Los Chistosos". Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Los restos del humorista llegaron en una carroza blanca, que siempre estuvo rodeada de las personas que trabajaron con él y lo apreciaban.

Amigos y familiares despiden al cómico Manolo Rojas en la sede de Radio Programas del Perú, donde trabajó en el programa "Los Chistosos". Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Desde que se conoció su deceso, las muestras de cariño y despedidas no han hecho más que aumentar. Todos resaltan su calidad humana, profesionalismo y su divertida forma de ver la vida. El periodista Fernando Carvallo fue uno de los que se pronunció.

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Amigos y familiares despiden al cómico Manolo Rojas en la sede de Radio Programas del Perú, donde trabajó en el programa "Los Chistosos". Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

“Nos quedamos con la impresión de que era un hombre con gran vitalidad, con gran amor a la vida y con simpatía hacia los demás, cualidades que eran la base de su oficio. Lamentamos que haya fallecido tan joven y en plena plenitud, ya que tenía mucho por ofrecer a nuestro país”, relató el último sábado en RPP.

Amigos y familiares despiden al cómico Manolo Rojas en la sede de Radio Programas del Perú, donde trabajó en el programa "Los Chistosos". Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

En medio de esta tragedia, los familiares del humorista han reconstruido sus últimas horas, resaltando que todo transcurrió con normalidad . Su hermano, Jaime Rojas, detalló que el hijo del propio imitador de Risas y Salsa lo encontró en el suelo.

“Su hijo vino y lo encontró ahí, en la puerta, desplomado por un infarto”, relató en entrevista con RPP.

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