Resumen

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Amigos y familiares despiden al cómico Manolo Rojas en la sede de Radio Programas del Perú, donde trabajó en el programa "Los Chistosos". Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Amigos y familiares despiden al cómico Manolo Rojas en la sede de Radio Programas del Perú, donde trabajó en el programa "Los Chistosos". Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Por Redacción EC

Con ropa negra, el rostro desencajado y conteniendo las lágrimas, diversas personalidades de la televisión y radio, así como familiares, se despidieron este domingo del histórico humorista Manolo Rojas, quien falleció tras sufrir un infarto fulminante en la puerta de su vivienda.

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