Con ropa negra, el rostro desencajado y conteniendo las lágrimas, diversas personalidades de la televisión y radio, así como familiares, se despidieron este domingo del histórico humorista Manolo Rojas, quien falleció tras sufrir un infarto fulminante en la puerta de su vivienda.
Con ropa negra, el rostro desencajado y conteniendo las lágrimas, diversas personalidades de la televisión y radio, así como familiares, se despidieron este domingo del histórico humorista Manolo Rojas, quien falleció tras sufrir un infarto fulminante en la puerta de su vivienda.
Desde la sede de Radio Programas del Perú (RPP), el artista Hernán Vidaurre, el locutor Daniel Marquina y los periodistas Alan Diez y Fernando Carvallo, entre otros, le dieron el último adiós al cómico, acompañados de flores blancas y rememorando sus mejores momentos.
Los restos del humorista llegaron en una carroza blanca, que siempre estuvo rodeada de las personas que trabajaron con él y lo apreciaban.
Desde que se conoció su deceso, las muestras de cariño y despedidas no han hecho más que aumentar. Todos resaltan su calidad humana, profesionalismo y su divertida forma de ver la vida. El periodista Fernando Carvallo fue uno de los que se pronunció.
“Nos quedamos con la impresión de que era un hombre con gran vitalidad, con gran amor a la vida y con simpatía hacia los demás, cualidades que eran la base de su oficio. Lamentamos que haya fallecido tan joven y en plena plenitud, ya que tenía mucho por ofrecer a nuestro país”, relató el último sábado en RPP.
En medio de esta tragedia, los familiares del humorista han reconstruido sus últimas horas, resaltando que todo transcurrió con normalidad. Su hermano, Jaime Rojas, detalló que el hijo del propio imitador de Risas y Salsa lo encontró en el suelo.
“Su hijo vino y lo encontró ahí, en la puerta, desplomado por un infarto”, relató en entrevista con RPP.
VÍDEO RECOMENDADO:
Maju Mantilla comparte una poderosa reflexión tras vivir uno de los momentos más complejos de su vida: encontrar la calma sin dejarse llevar por la ira ni el resentimiento. Tras meses marcados por la exposición mediática y situaciones difíciles, la conductora regresa a las pantallas con nuevos proyectos. En diálogo con El Comercio, habla de este renacer y de las lecciones que le dejó esta etapa.