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Manolo Rojas partió a la eternidad. (Foto: @photo.gec)
Manolo Rojas partió a la eternidad. (Foto: @photo.gec)
Por Redacción EC

Manolo Rojas fue hallado sin vida frente a su domicilio el viernes 27 de marzo, horas después de realizar su jornada laboral en la radio. Como se sabe, él conducía el programa “Los Chistosos”, de lunes a viernes a las 4 p.m., junto a sus compañeros Daniel Marquina y Hernán Vidaurre.

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