Manolo Rojas fue hallado sin vida frente a su domicilio el viernes 27 de marzo, horas después de realizar su jornada laboral en la radio. Como se sabe, él conducía el programa “Los Chistosos”, de lunes a viernes a las 4 p.m., junto a sus compañeros Daniel Marquina y Hernán Vidaurre.

Durante la programación del viernes 27, Manolo Rojas y sus compañeros comentaron temas de sociedad, política, en este caso el Debate 2026, y tuvieron un espacio paranormal, siempre manteniendo el humor característico del programa.

Como era habitual, el comediante utilizó la coyuntura política para generar risas y reflexiones, demostrando su capacidad para convertir temas complejos en situaciones cómicas que conectaban con la audiencia.

Horas antes de su muerte, el actor cómico participó con total normalidad del programa radial “Los chistosos”. (Foto: YouTube / RPP)

Sin embargo, uno de los momentos que más ha llamado la atención ocurrió cuando relató una historia sobre una supuesta “procesión de las ánimas”. Con su particular forma de narrar, describió cómo una mujer recibió unas velas durante la madrugada. Este momento parecía ser normal, pero, tras la muerte de Manolo Rojas, ha sido interpretado como un caso cargado de simbolismo.

“Una señora a las cuatro de la mañana se levantó porque estaba pasando la procesión, salió a ver y se comenzó a persignar todo. Y una señora le entregó, le dijo: ‘¿Puede guardarme estas velas? Mañana paso por mis velas’”, comentó Manolo.

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Manolo continúo con la historia: “Y la señora le guardó las velas. Al día siguiente, abrió el paquete de las velas de curiosidad…”. De inmediato Daniel Marquina intervino con una reacción de sorpresa dijo “No”.

Finalmente, Manolo concluyó su relato al decir: ”Y eran unos huesos”, manteniendo el tono de la historia que combinaba lo inquietante con lo anecdótico.

El relato, que en su momento fue tomado como una anécdota más dentro del programa, adquirió un tono simbólico tras conocerse su muerte. La historia terminó con la explicación de que aquella procesión estaba conformada por ánimas, un detalle que hoy muchos oyentes interpretan con una carga emocional distinta.

Este episodio refleja el estilo único de Manolo Rojas, quien combinaba humor, tradición popular y elementos de misterio en sus intervenciones.