Este miércoles, el reconocido presentador argentino Marcelo Tinelli confirmó el fin de su relación con la modelo peruana Milett Figueroa, con quien estuvo dos años, desde su participación en el ‘reality’ “Bailando”.

Mediante una transmisión en vivo de su podcast “Estamos de paso”, el conductor anunció la ruptura, asegurando que “siempre tendrá cariño y amor” por Milett, pero sin detallar los motivos de la separación.

“Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett (Figueroa), le mando un beso. Estamos muy bien, pero hemos llegado al final de una relación hermosa de dos años. El amor que le tengo no cambiará, se modificará y estará en otro lugar, y creo que para ella igual. Fue un ciclo muy grande. La quiero mucho, la amo mucho, fueron años hermosos” , dijo Tinelli en vivo.

Por su parte, y hasta el momento, la modelo no se ha pronunciado.