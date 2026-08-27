De ese modo, el argentino confirmó el fin de las especulaciones surgidas tras volver a acercarse a la modelo peruana. | Foto: Archivo GEC / Composición EC
De ese modo, el argentino confirmó el fin de las especulaciones surgidas tras volver a acercarse a la modelo peruana. | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

El conductor argentino Marcelo Tinelli confirmó que tiene una relación sentimental a distancia con la modelo peruana Milett Figueroa, semanas después de haber retomado el contacto tras su ruptura.

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