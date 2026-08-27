El conductor argentino Marcelo Tinelli confirmó que tiene una relación sentimental a distancia con la modelo peruana Milett Figueroa, semanas después de haber retomado el contacto tras su ruptura.

Al ser entrevistado por el ‘streaming’ Luzu TV en Buenos Aires, el presentador fue consultado sin rodeos sobre su situación sentimental actual. En ese sentido, oficializó su reconciliación.

De ese modo, cuando fue cuestionado sobre si el vínculo había sido acordado formalmente entre ambos, Tinelli afirmó: “Estoy en pareja, pero ella en Perú y yo acá. Sí, yo digo que sí, yo calculo que sí… La pareja es de a dos, yo te digo que sí” .

Ante la repregunta de si era un tema ya conversado, agregó: “Sí, totalmente, pero me estás preguntando a mí”.

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Respecto a la dinámica del vínculo, el empresario reconoció que su distanciamiento y los compromisos laborales en sus respectivos países representan un reto cotidiano. “Sí, a distancia. Hace un tiempo no nos vemos. Estamos hablando de una relación que no se convive”, agregó.

Estas declaraciones marcan un giro en la posición del argentino, quien tras un viaje a Lima y un reencuentro con Figueroa había evitado definir el estado de la relación. En aquel momento, Tinelli había expresado que sentía un gran afecto por ella, pero sin colocarle etiquetas formales al vínculo.

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