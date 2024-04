¿Problemas en el paraíso? El conductor de televisión argentino Marcelo Tinelli confirmó que sus hijas, Micaela y Candelaria, no aprueban su relación con la modelo peruana Milett Figueroa.

Esta revelación fue hecha por la comunicadora Yanina Latorre, quien compartió en televisión, fragmentos de una conversación que tuvo con Tinelli mediante la aplicación de mensajería WhatsApp.

De ese modo, al leer en vivo los mensajes, Latorre dijo que el presentador estaría triste por la reacción que sus hijas tendrían hacia Milett, a quien no la consideran idónea para su padre.

“Sigo de novio, lo que pasa es que Yani no la quiere a Milett. Me la re contra bocha. Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani me la pican. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas, no corto ni pincho”, fue lo que dijo Tinelli.

Como se recuerda, el también empresario viajó a España para festejar su cumpleaños número 64 al lado de sus hijos, pero sin la modelo, ocasionando así especulaciones de una posible ruptura.

Por su parte, Yanina complementó: “Yo le pregunté por Milett y me dijo: “jajaja Nos vamos a ver en Buenos Aires y tenemos una charla pendiente” (...) Para mí no hay crisis, ahí tienen la ilusión de revincularse”.

Días antes, la modelo peruana dijo que tenía una buena relación con las hijas de Tinelli, incluso que la recibieron bien tras oficializar su relación en noviembre de 2023.

Sin embargo, Yanina Latorre, amiga de Marcelo, afirmó que Candelaria y Micaela ven a Figueroa como una “trepadora”, es decir que quiere aprovechar la influencia de Tinelli para su beneficio personal.