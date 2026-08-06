Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su reconciliación con un emotivo reencuentro en un local peruano, poniendo punto final a las especulaciones en torno a su relación. La pareja reapareció junta en Lima y dejó en claro que, pese a su reciente separación, el vínculo entre ambos nunca se rompió por completo.

El conductor argentino viajó a la capital peruana para reencontrarse con la modelo. A través de sus redes sociales compartió fotografías de ambos disfrutando de un almuerzo en Barranco, acompañadas de mensajes cariñosos que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

La confirmación de la reconciliación llegó cuando Tinelli aseguró que “el amor pudo más”, frase con la que resumió el momento que atraviesa junto a Milett. El conductor de televisión explicó que, tras un periodo de distanciamiento, ambos decidieron retomar los planes que habían quedado en pausa.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa más juntos que nunca.

“Bueno, he regresado a verla a ella. Sí, estamos, estamos juntos. Sí, totalmente. Sí, he regresado totalmente… Hay que poner un título a las cosas, todo... La amo así que está todo bien, estamos todo perfecto”, declaró Tinelli a las cámaras de “Amor y Fuego”.

En la misma conversación, Marcelo Tinelli explicó que su regreso a Perú se dio en el marco de una visita al país y consolidó su reencuentro con Milett. “Es que venir a Perú y estar con Milett acá es venir a la raíz de Perú, acá la comida, comer un ceviche”, señaló.

Por su parte, Milett Figueroa también se mostró feliz con esta nueva etapa. La modelo respondió con muestras de afecto en redes sociales y acompañó al conductor durante su estadía en Lima, disipando los rumores de un distanciamiento definitivo.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa fueron captados en un restaurante en Perú compartiendo de un grato momento juntos. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")

Como se recuerda, la pareja había anunciado semanas atrás el fin de su romance debido a la distancia y a sus múltiples compromisos profesionales. Sin embargo, en los últimos días ambos comenzaron a intercambiar mensajes románticos en redes sociales, lo que alimentó las versiones de una posible reconciliación.