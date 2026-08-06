Marcelo Tinelli y Milett Figueroa fueron captados en un restaurante en Perú compartiendo de un grato momento juntos. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa fueron captados en un restaurante en Perú compartiendo de un grato momento juntos. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")
Por Redacción EC

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su reconciliación con un emotivo reencuentro en un local peruano, poniendo punto final a las especulaciones en torno a su relación. La pareja reapareció junta en Lima y dejó en claro que, pese a su reciente separación, el vínculo entre ambos nunca se rompió por completo.

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