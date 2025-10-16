Tras culminar su visita a Perú, donde grabó escenas de la segunda temporada de su reality “Los Tinelli” (Amazon Prime Video), algunas de ellas en el santuario histórico de Machu Picchu, Marcelo Tinelli negó, muy indignado, que su relación con la modelo peruana Milett Figueroa solo es un acuerdo contractual con fines publicitarios.

Y es que, según medios argentinos, la pareja, que hace algunas tuvo una brevísima ruptura, motivada según ellos por diferencias, estaría junta debido a una exigencia de Amazon, casa productora de la serie.

Ante las especulaciones, Tinelli intentó minimizar el asunto, defendiendo la autenticidad de su romance con Figueroa. “¿Crees que yo puedo responder a todos los que afirman cosas? Dale, está todo bien. Yo no necesito aclarar nada. ¿Qué tengo que aclarar? La relación es verdad” , sentenció el presentador.

Tras culminar el rodaje de su serie, y antes de marcharse, el presentador reiteró su cariño por el país. “Estamos felices de estar acá, feliz de estar en Perú. Para mí, Perú es mi casa, mi pueblo, mi ciudad, mi gente”, aseveró el pasado 15 de octubre.

Marcelo Tinelli junto a su familia y Milett Figueroa en Machu Picchu

¿Cuáles fueron los rumores que fastidiaron a Marcelo Tinelli?

El periodista argentino Sebastián Perelló, conocido como Pampito, afirmó que la relación entre Milett y Marcelo no sería auténtica, sino una exigencia comercial impuesta por Amazon Prime Video para el ‘reality’ “Los Tinelli”.

Por ello, en declaraciones para ‘Magaly TV: La Firme’, Perelló comentó que la pareja estaría separada desde hace tiempo. Sin embargo, habrían reavivado su vínculo exclusivamente por un compromiso contractual con la producción del programa.

“La información que me llega desde Amazon es que esta relación ya está terminada, es cartón pintado. Ellos no están juntos, volvieron solo por la serie. No se aguantan más, ni Tinelli la soporta a Milett, ni Milett lo aguanta a él”, detalló.