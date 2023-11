El presentador de televisión argentino Marcelo Tinelli explicó el origen de su romance con la modelo peruana Milett Figueroa, de 31 años.

Durante una entrevista en el programa El Diario de Mariana, de América TV (Argentina), el conductor de 63 años indicó que fue él quien se animó a dar el primer paso en la relación que tienen.

“Yo di el primer paso. La primera vez le escribí yo. No me acuerdo qué le puse, pero fue muy formal. Nos vimos en la foto del Bailando y le dije: ‘me encantó conocerte’”, dijo.

Asimismo, Tinelli explicó que interactuaba en redes sociales con Figueroa dándole “me gusta” a sus fotos, pero que no le comentaba emojis de fuego. “Me parecía desubicado”, añadió.

Cabe precisar que Marcelo confirmó en sus redes sociales su vínculo con Figueroa al ser consultado por uno de sus seguidores. “¿Te estás dando oportunidad de conocer a Milett?, fue el cuestionamiento. “Sí”, respondió el presentador.

Por su parte, la modelo peruana afirmó que Tinelli es una persona “increíble” y que tiene un “corazón espectacular”, por lo que se están conociendo. “Me encanta la relación que tiene con los niños”, indicó.

¿Qué cualidades de Milett Figueroa le gustan a Marcelo Tinelli?

Por otro lado, Tinelli indicó que una de las cualidades que le gustan de Milett Figueroa es su forma de hablar y el uso de diminutivos en sus frases.

“Me encanta cómo habla, las palabras que usa, el ‘contigo’, cuando dice ‘una camita de arroz’, cuando usa el diminutivo. Me da morbo. Me calienta el tema de ‘la camita de arroz’. Me puede con eso”, aseveró.