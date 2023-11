El conductor de televisión Marcelo Tinelli se refirió al pasado amoroso de su actual pareja, la modelo peruana Milett Figueroa, de 31 años, quien participa en el “reality” argentino “Bailando 2023″

Durante una entrevista, el presentador de 63 años indicó que no le preocupa la cantidad de novios que tuvo Figueroa, sino que se enfoca únicamente en el presente.

“Tampoco miro mucho el pasado, me pueden decir doscientas mil historias de todas las cosas que ha hecho y los flacos con los que ha salido, la verdad que me tiene sin cuidado con quien ha salido”, dijo el conductor.

En ese sentido, el conductor argentino recalcó que no tiene interés en cuestionar el pasado amoroso de Figueroa, ya que no se considera la persona adecuada para hacerlo.

“Si hicieran una biografía mía pasada, directamente clausuran la tele. Realmente no me importa lo que hizo anteriormente, al contrario me gusta mucho disfrutar el hoy”, añadió.

¿Marcelo Tinelli está enamorado de Milett Figureoa?





En otro momento de la entrevista con el programa El Diario de Mariana, de América TV (Argentina), le consultaron si estaba enamorado de Milett, pero evitó responder y dijo que siente cosas “muy lindas por ella”.

No obstante, antes de ese cuestionamiento, el argentino reveló que admira a Milett por su sensibilidad, conocimientos y el compañerismo que le brinda.

“Yo prefiero disfrutar el hoy, lo que está pasando. Me siento muy cómodo con ella, la admiro como mujer [...], es divina, muy sensible, muy culta y fundamentalmente compañera”, indicó.