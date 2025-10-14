En medio de su visita al Perú, la modelo Candelaria Tinelli, hija del presentador argentino Marcelo Tinelli, habló de la supuesta enemistad que tiene con Milett Figueroa, actual novia de su padre, negando toda clase de conflicto.

“Todo bien, más que bien, muy felices y la verdad que nunca hubo nada”, afirmó. “A la gente le gusta inventar cosas. No hay que darles tanta importancia... La verdad que sí, hay un cariño muy especial” , dijo ‘Lele’ en declaraciones para ‘Amor y Fuego’.

Por su parte, Marcelo desató una nueva ola de especulaciones al editar un mensaje romántico dedicado a Figueroa, cambiando un primer texto apasionado por uno más recatado y breve.

Primer mensaje de Marcelo Tinelli para Milett Figueroa

La nueva publicación, realizada durante su estadía en Cusco, decía: “Feliz de estar en tu país y contigo. Mi amor, Milett, te amo siempre”. Mientras que su versión anterior expresaba sin reservas su compromiso con amar a la peruana “cada día de su vida”.

Mientras tanto, y a pesar de los inconvenientes por el clima, Tinelli y su familia, junto a Milett pudieron visitar el imponente Machu Picchu, esto como parte de las grabaciones para la segunda temporada del ‘reality’ “Los Tinelli”. “Gracias por toda la energía divina que nos regalaron”, escribió el presentador.

Un día antes, en su encuentro con algunos medios, el presentador argentino dijo entusiasmado que “estaba muy feliz” de estar en Perú. De igual forma, Milett comentó que “se encontraba disfrutando del viaje feliz y con las chicas”, es decir, las hijas del argentino.

Marcelo Tinelli junto a su familia y Milett Figueroa en Machu Picchu