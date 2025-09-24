Este miércoles 24 de setiembre, el conductor de televisión Marcelo Tinelli confirmó su “ruptura definitiva” de la modelo peruana Milett Figueroa, con quien tuvo dos años de relación, sin revelar los detalles de la separación.

La noticia fue confirmada por el presentador durante un episodio de su nuevo podcast ‘Estamos de paso’, emitido en el canal de YouTube ‘Carnaval’, donde aseguró que “siempre tendrá cariño y amor” por Milett.

(De Izq. a Der.) Carla Conte, Candelaria Tinelli y Sabrina Rojas son las panelistas de "Estamos al paso", el podcast de Marcelo Tinelli | Foto: YouTube (Captura)

Sin embargo, mientras que Marcelo agradecía el tiempo y amor compartido con Figueroa, su hija Candelaria Tinelli junto a las panelistas del programa Sandra Rojas y Carla Conte, celebraron la ruptura con arengas.

“¡Marcelo está soltero! ¡Marcelo está soltero! ¡Marcelo está soltero!” , era el cántico que coreaban mientras Tinelli dedicaba unas palabras a su ahora exnovia, la modelo peruana 32 años menor que él.

Lejos de ofenderse, el célebre presentador de la televisión argentina interrumpió el momento y dio pase a otros espacio de su programa, mismo que estrenó esta semana en YouTube.

Hasta la fecha, Milett Figueroa no se ha pronunciado al respecto, pero tampoco ha borrado sus fotos con Marcelo en redes sociales.

Modelo aún mantiene sus fotos con Marcelo Tinelli en sus redes sociales. (Instagram: @milett)

Marcelo Tinelli anuncia su ruptura con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli confirmó el fin de su noviazgo con la modelo peruana Milett Figueroa, con quien mantenía una relación desde el 2023, cuando ingresó como participante al ‘reality’ “Bailando 2023″.

“Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett (Figueroa), le mando un beso. Yo estoy bien, pero hemos llegado al final de una relación hermosa de dos años”, anunció el conductor en vivo.

Tras ello, agregó: “El amor que le tengo no cambiará, se modificará y estará en otro lugar, y creo que para ella igual. Fue un ciclo muy grande. La quiero mucho, la amo mucho, fueron años hermosos”.

A su vez, el argentino aclaró que se trata de una “ruptura definitiva”, pero añadió que “no sabe lo que pueda pasar en el futuro”, ya que considera a la hija de Doña Martha Figueroa como “una buena novia y mujer”.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: Así fue su relación

La relación de Milett y Marcelo comenzó a finales de 2023 en medio de la polémica, debido a que la modelo participaba en el ‘reality’ “Bailando”, que conducía y producía Tinelli en aquel momento.

A pesar de las constantes críticas, tanto en Argentina como en Perú, la pareja mantuvo su relación en aparente sana convivencia con sus familias. Tinelli tiene cinco hijos, mismos que habrían tenido un acercamiento cordial hacia Milett.

“Yo me enfoco en lo que es mi relación con él y trato de compartir momentos con su familia, pero sin invadir los momentos íntimos con sus hijos. Ahora me llevo bien con todos”, dijo Figueroa a mediados de agosto en declaraciones para La Chola Chabuca.