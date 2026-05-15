Milett Figueroa rompió su silencio en una sincera entrevista con “Amor y Fuego”, donde hablo del fin de su relación con Marcelo Tinelli. El momento más llamativo de la entrevista fue cuando la modelo dejó entrever que la infidelidad y las mentiras fueron los detonantes de su separación.

En la conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, la también actriz fue consultada por una presunta infidelidad de Marcelo Tinelli con la modelo argentina Rossana Almeyda mientras aún mantenían una relación.

“Yo fui completamente fiel con una persona. Estuve para esa persona todo el tiempo y lo que hagan otras personas responderán otras personas… No me gustan las mentiras, no me gustan las traiciones y la deslealtad no va conmigo para nada”, fue la contundente respuesta de la modelo.

Milett Figueroa habla del término de su romance con Marcelo.

Según explicó Milett Figueroa, durante los casi tres años de romance, siempre priorizó el amor y el respeto, aunque no habría sido algo recíproco. “No negociable, en una relación de exclusividad tiene que haber un respeto para la otra persona... fue por eso”, resaltó.

Milett sigue enamorada de Tinelli

Durante la conversación, Milett Figueroa confesó que todavía mantiene presente los sentimientos por Marcelo Tinelli, pese a que el presentador argentino ya anunció que ha iniciado una nueva relación sentimental.

“Terminé la relación estando muy enamorada, justamente por los valores, terminé porque no era sano para mí mantener y seguir manteniendo una relación con él”, sostuvo la modelo peruana en la entrevista.

Milett Figueroa confesó que todavía mantiene presente los sentimientos por Marcelo Tinelli. (Foto: @marcelotinelli)

Finalmente, Milett Figueroa confesó que actualmente no mantiene comunicación con Marcelo Tinelli. Según dijo, ella ha decidido mantener alejada de su vida al conductor argentino, por lo que ha cortado todo canal de comunicación y lo ha bloqueado de sus redes sociales.