Resumen

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¿Marcelo Tinelli le fue infiel a Milett Figueroa? Esto fue lo que reveló la modelo peruana. (Foto: Captura de YouTube / "Willax Televisión")
¿Marcelo Tinelli le fue infiel a Milett Figueroa? Esto fue lo que reveló la modelo peruana. (Foto: Captura de YouTube / "Willax Televisión")
Por Redacción EC

Milett Figueroa rompió su silencio en una sincera entrevista con “Amor y Fuego”, donde hablo del fin de su relación con Marcelo Tinelli. El momento más llamativo de la entrevista fue cuando la modelo dejó entrever que la infidelidad y las mentiras fueron los detonantes de su separación.

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