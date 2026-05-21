El conductor argentino Marcelo Tinelli reveló que fue bloqueado en redes sociales por Milett Figueroa tras el fin de su romance, señalando que ya no tiene contacto con la modelo y que ella habría quedado “más molesta” después de la ruptura.

Al ser entrevistado por medios de su país, Tinelli explicó que descubrió el bloqueo cuando intentó buscar el perfil de Milett. “No funcionó, como le pasa habitualmente a cualquier pareja. Ella es una gran mujer, yo tengo la mejor onda con ella, pero la verdad es que no hablé más”, declaró.

De tal forma, el conductor también sostuvo que comprende la reacción de Figuerora, evitando criticarla. “Ella, por ahí, se quedó más molesta de lo que yo me puedo haber quedado y es algo entendible. No pasa nada. Me enteré el otro día que estaba bloqueado de todos lados”, expresó.

Además, Tinelli indicó que las diferencias forman parte de cualquier separación y consideró que el tiempo ayuda a superar los conflictos. “Creo que las peleas siempre son de a dos. Uno puede estar enojado y el otro no, pero en algún momento después se le pasa”, comentó.

Finalmente, el argentino confirmó que actualmente está conociendo a Rossana Almeyda y atraviesa una nueva etapa personal, aunque señaló que prefiere mantener la situación bajo reserva.

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