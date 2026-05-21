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El argentino señaló que Milett fue quien más afectada quedó tras la ruptura | Foto: Archivo / Composición EC
El argentino señaló que Milett fue quien más afectada quedó tras la ruptura | Foto: Archivo / Composición EC
Por Redacción EC

El conductor argentino Marcelo Tinelli reveló que fue bloqueado en redes sociales por Milett Figueroa tras el fin de su romance, señalando que ya no tiene contacto con la modelo y que ella habría quedado “más molesta” después de la ruptura.

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