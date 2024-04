Un triste momento es el que viven Josimar Fidel, el famoso cantante de salsa y su novia, la joven Maria Fe Saldaña, con quien mantiene una relación hace varios años.

Es que, Saldaña reveló en América Hoy que sufrió la pérdida de su bebé, el mismo que concibió junto a Josimar, quien hasta la fecha ya tiene 4 hijos.

De acuerdo con la versión de Maria Fe, el aborto espontáneo que sufrió fue ocasionado por el conflicto mediático que tiene con la empresaria Yanira Cárdenas, expareja de su novio Josimar Fidel.

“Todo este circo hizo que se me complique el embarazo y perdí al bebé”, sentenció indignada. “Esta situación de verdad me puso muy mal. Me estresé demasiado y todo se complicó, pero bueno, seguimos adelante. Dios sabe por qué hace las cosas”, explicó más tarde.

A su vez, la joven de 24 años aseguró que Josimar Fidel se negó a revelar su pérdida, pero ella sintió la necesidad de contarlo por la felicidad que mostró en su embarazo.

“No quiso que lo cuente pero yo siento que tenía que decirlo porque mucha gente estaba muy contenta por mi embarazo”, finalizó.