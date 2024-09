Jesús Alzamora es el protagonista de una nueva polémica y presunta infidelidad. Y es que, el programa “Magaly TV, la firme” mostró imágenes del actual youtuber abrazando y besando a una mujer que no es su esposa, en Colombia. Si bien las imágenes son del año 2023, las críticas no han tardado y muchos han recordado las declaraciones de María Paz Gonzales Vigil sobre la infidelidad.

En una pasada entrevista de María Paz Gonzales Vigil, realizada por el diario Trome en 2023, la popular ‘Pazita’ habló sobre la infidelidad y dijo que no pone las manos al fuego por nadie; sin embargo, aseguró que confía en Jesús Alzamora.

“Mira, ahorita te podría decir que ‘no, ni hablar, le hago una canción como Shakira ja, ja, ja’, pero tengo que estar en la situación para saberlo. No hay que poner las manos al fuego por nadie, pero creo que Jesús nos valora tanto que no se arriesgaría a perdernos”, respondió María Paz al ser consultada por si perdonaría una infidelidad.

Al hablar sobre los celos, María Paz Gonzales Vigil admitió que es celosa si le “dan motivos”. Y si bien Jesús Alzamora es coqueto, no desconfía de él.

“Soy celosa si me dan motivos. Jesús es recontracoqueto, ‘sabrosón’, y no desconfío de él. No he hecho escenas de celos, pero sí he cuidado lo que es mío, ja, ja, ja”, admitió la popular ‘Pazita’.

María Paz Gonzales Vigil rompe su silencio

Ante la inminente emisión de las imágenes, María Paz Gonzales Vigil decidió salir a aclarar lo sucedido con su esposo Jesús Alzamora, quien fue visto en una comprometedora situación con otra mujer en Colombia.

A través de sus stories de Instagram, la popular ‘Pazita’ contó que ya tenía conocimiento de las imágenes de su esposo y aseguró que ocurrieron hace más de un año, durante una etapa en la que estaban distanciados.

“Las imágenes que van a salir ahora en el programa de Magaly son de hace más de un año y yo ya tenía conocimiento de esto. Pasó en un momento donde Jesús y yo estábamos distanciados y además fue él quien me mostró las imágenes porque nuestra relación está basada en la confianza”, dijo en su comunicado.

“Claramente en ese momento no voy a negar que sí me molestó, pero como pareja hemos trabajado mucho para que esta familia siga adelante, seguimos juntos, unidos y sobre todo con mucho amor ¡Gracias a todas las personas preocupadas por nosotros que nos han escrito y nos han mandado mucho amor!”, añadió la esposa de Jesús Alzamora.