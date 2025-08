Durante la más reciente edición del programa ‘Mande quien Mande’, María Pía Copello protagonizó un momento que desató carcajadas en el set al lanzar un comentario directo a Onelia Molina, en referencia a las imágenes que evidencian una posible reconciliación con su expareja, Mario Irivarren.

“Voy a aprovechar que tengo a Onelia aquí para mandar un saludo a todos los circos del Perú porque gracias a Onelia he quedado payasa una vez más, así que pónganme la nariz de una vez y el traje ”, comentó entre risas la conductora, generando una reacción inmediata del público y sus compañeros.

Onelia respondió con seriedad, reafirmando que su decisión fue tomada por lo ocurrido en su relación. (Foto: Captura/MQM)

La broma tenía como contexto las declaraciones previas de Onelia, quien había asegurado tajantemente que no retomaría su relación con Irivarren. Sin embargo, recientes fotografías difundidas por el portal Instarándula, dirigido por Samuel Suárez, los mostraron regresando juntos a Lima tras un viaje a Chile, lo que encendió las alarmas de un posible regreso.

Ante el comentario de María Pía, Onelia no se quedó callada y aclaró su posición actual. “No vuelve a ser lo mismo. Yo sigo pensando lo mismo que dije en ese momento. Creo que para mí fue el término de una etapa. Terminé mi relación por lo que pasó. Hay muchas cosas atrás que la gente no sabe y nunca sabrá”, explicó.

Cuando se le preguntó si el reciente viaje con Mario podía significar un nuevo comienzo, la modelo respondió con firmeza: “Yo sigo en mi idea y sigo afirmando lo que pensaba en ese momento, que tomé una decisión en base a lo sucedi do y no me arrepiento”.

Las imágenes difundidas por Instarándula mostraron a ambos caminando juntos por el aeropuerto de Santiago, cada uno con su equipaje de mano. Aunque evitaron demostraciones afectivas públicas, su cercanía y coordinación generaron revuelo en redes sociales y programas de espectáculos.

Hasta el momento, ni Mario ni Onelia han confirmado o desmentido un regreso sentimental. Pero la atención mediática y la reacción en vivo de María Pía Copello han puesto nuevamente a la pareja en el centro del foco del espectáculo nacional.