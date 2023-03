El invitado de ‘Mande quien mande’ fue Joselito Carrera, tras haber sido detenido por la PNP por portarse de manera prepotente junto a una ex modelo, cuando estaban en aparente estado de ebriedad. Por lo que la conductora Maria Pía Copello se mostró bastante enojada respecto a la actitud del modelo.

“Ustedes dos saben que han tomado, la Policía los interviene, saben que están en falta, por qué no guardar silencio y acatar lo que dice la Policía. No se ven en las imágenes la forma, ¿no es inicio? Ok. Te hemos visto bastante alterado. La Policía es la máxima autoridad, y uno tiene que guardar respeto. ¿No crees que el trago te jugó en contra?”, dijo.

Asimismo, la conductora dejó entrever que en el momento que fueron detenidos se encontraban en estado de ebriedad, por lo que increpó una vez más el ex conductor.

“¿Por qué crees que pararon tu carro? Tenemos información que dicen que venían manejando como en zig zag, ¿es verdad eso? Te veo indignado y resignado, no pides disculpas”, comentó.

¿POR QUÉ FUE INTERVENIDO JOSELITO?

Al parecer, el incidente se desató cuando la PNP decidió intervenir a la pareja que se hallaba en su auto, a lo que Joselito los increpa e incluso comienza a grabarlos, alegando que no pueden intervenirlos porque estaban estacionados.

“No puedes tocar porque estamos estacionados. Llama a quien quieras llamar, cuál es la falta, ¿Eres técnico? ¿Eres oficial? Qué quieres hacer, sabes que estás penado, nos vamos a dormir acá y se acabó. No te voy a dar documentos, no eres quién, arriba Alianza contigo. Saca tu fierro, quieres amedrentar porque estás con uniforme. ¿Me quieres pegar? Llévame en grúa, te felicito”, dijo bastante molesto.