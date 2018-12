María Pía Copello y la contundente razón que motiva su alejamiento de la televisión

María Pía Copello tomó la decisión de no seguir al frente de "Esto es guerra". Entre lágrimas anunció que no conducirá más el sintonizado espacio de América TV.

La presentadora de TV explicó que la drástica decisión responde a decisiones personales y familiares. Dijo que necesita más tiempo para compartir con sus tres hijos, a quienes -de alguna manera- descuidó por su labor en la televisión.

A inicios del 2018, María Pía Copello celebró doce años de casada con el empresario Samuel Dyer, con quien tiene tres hijos: los pequeños Samuel, Vasco y Catalina.

"El horario era muy complicado para mí, por mis hijos. Tengo tres hijos chicos, de 10, 8 y 4 años de edad. Ellos me necesitan, quieren que esté en casa, han hablado conmigo, mi familia en general me necesita. Este programa me encanta, pero tenía que cumplir con ellos. Nunca el hecho de optar por la familia puede ser un error, mi familia está primero y a ustedes (guerreros) los llevo en mi corazón", manifestó María Pía Copello en torno a la drástica decisión que tomó sobre su futuro televisivo.

María Pía Copello en "Esto es guerra". (Video: América TV)

En galería de fotos que acompaña esta nota, compartimos fotografías familiares de María Pía Copello tomadas de Instagram.