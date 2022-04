A través de su cuenta oficial de Instagram, María Pía Copello sorprendió este domingo a su esposo y padre de sus hijos, el empresario Samuel Dyer, con un amoroso mensaje por su cumpleaños.

“Hoy es el cumpleaños del amor de mi vida, quien me acompaña en absolutamente TODAS mis locuras. Somos tan diferentes, pero a la vez tenemos tantas cosas en común”, escribió en las primeras líneas.

Además, la conductora de “Esto es Guerra” bromeó y señaló que ama al padre de sus hijos, pese a que él no le gusta grabar videos con ella por temor a las críticas de sus seguidores. “Te amo, aunque no quieras grabar videos conmigo y te corras de las fotos porque: ‘si salgo mal, tus followers me van a destruir’. Ja, ja, ja”, puntualizó.

Al final de su mensaje, María Pía agradeció a Samuel Dyer por todos los años compartidos y por sus hijos. “Gracias por tantos años maravillosos juntos, con peleas, con risas, con el nacimiento de tres hijos hermosos que nos llenan lo días de felicidad (y de canas verdes) ¡Feliz día mi amor!”, terminó.

El mensaje fue acompañado con una serie de fotos donde aparece ella junto a Dyer, también hay un video donde se ve al empresario apagando las velas en compañía de sus hijos y otros familiares. En solo unos minutos el post suma más de 15 mil “Me gusta”.

La pareja se conoció a inicios de los 2000 y se casaron el 14 de enero del 2006. Como fruto de su amor nacieron sus tres hijos: Samuel, Vasco y Catalina.





