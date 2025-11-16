Tras el accidente que sufrió María Pia Copello con su vestuario en una reciente edición de “Mande quien mande”, la conductora de televisión se mostró sorprendida por la acogida que ha tenido. Además, pidió que cesen las críticas hacia Mario Hart por manchar accidentalmente su ropa, la misma que iba a usar para caminar junto a Shakira.
El hecho ocurrió durante la celebración por los 555 programas de “Mande quien mande”, cuando María Pia Copello decidió probarse el outfit que iba a lucir para caminar junto a Shakira en su concierto.
María Pía Copello confirma que tendrá nuevo programa en América TV: ¿Cuándo se estrena?
En medio de la emoción por el festejo, Mario Hart terminó derramando una copa de vino sobre la ropa de la conductora de televisión. Este hecho rápidamente tuvo una gran acogida en internet.
“Jamás pensé que algo tan espontáneo iba a volverse tema de conversación en todos lados. Abro mis redes y veo el video viralizado, parodias de tiktokers y hasta debates sobre lo que pasó. Me apena que estén ‘funando’ al Cuy y a Mario Hart, a quienes quiero muchísimo, porque sé que todo fue parte del momento”, dijo María Pía.
La conductora también confesó haberse quedado aún más sorprendida al ver que incluso una marca de cuidado de ropa se sumó al tema. “Hoy me topo con un panel enorme donde Clorox Ropa ofrece ayudarme a quitar las manchas con el mensaje ‘Deja que la vida te manche’. De verdad, siento que todo esto se salió de control”, agregó la conductora.
María Pía Copello habla por supuesta salida de 'Mande quien mande': "Es una semana difícil"
Cabe señalar que María Pia Copello fue invitada por la productora Masterlive a participar de la actividad “Caminando con la loba”, donde podrá estar al lado de Shakira durante su ingreso a uno de los conciertos en el Estadio Nacional de Lima.
