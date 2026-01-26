María Pía Copello ironiza con salida de conductoras de Zaca TV: “Que vengan al canal las tres”

La sorpresiva salida de Miranda Capurro, Michelle Onetto y Salandela de “Somos lo que somos” ha generado diversas reacciones, entre ellas, un mensaje de María Pía Copello, quien ironizó con la posibilidad de llamar a las figuras de Zaca TV para su nuevo canal de streaming, “Más que TV”.

A través de sus redes sociales, María Pía Copello compartió un video en el que simula una llamada con su productor, Peter Fajardo, a quien le propone iniciar negociaciones con las exfiguras de Zaca TV.

En la conversación, María Pía hace hincapié en el comunicado (haciendo referencia a Zaca TV) y consulta la posibilidad de jalar a “las tres” dándoles un “cheque en blanco”.

“Aló, Peter. ¿Ya viste? ¿Leíste el comunicado? ¿Qué dices? ¿Las jalamos? Perfecto. Me encanta cuando estamos de acuerdo. Tienes carta abierta para poder negociar. Y como dicen en las redes, ahí, muéstrales un cheque en blanco, que pongan el monto que quieran, pero que vengan al canal las tres, las tres, porque obvio, yo me quiero jalar a todos. Todos tienen que estar en el canal”, se le oye decir a Pía Copello en su video.

El video de María Pía Copello ha sido considerado como una indirecta ante la posibilidad de contactar a Miranda Capurro, Michelle Onetto y Salandela para que sean parte del nuevo canal “Más que TV”.

Cabe recordar que, el pasado domingo 25 de enero, Zaca TV emitió un comunicado informando que las tres conductoras no continuarán en el canal de streaming. Además, que “Somos lo que somos” se tomaría un tiempo para reestructurar su segunda temporada.