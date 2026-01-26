Escuchar
(2 min)
María Pía Copello ironiza con salida de conductoras de Zaca TV. (Foto: Instagram)

María Pía Copello ironiza con salida de conductoras de Zaca TV. (Foto: Instagram)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

María Pía Copello ironiza con salida de conductoras de Zaca TV. (Foto: Instagram)
María Pía Copello ironiza con salida de conductoras de Zaca TV. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La sorpresiva salida de Miranda Capurro, Michelle Onetto y Salandela de “Somos lo que somos” ha generado diversas reacciones, entre ellas, un mensaje de María Pía Copello, quien ironizó con la posibilidad de llamar a las figuras de Zaca TV para su nuevo canal de streaming, “Más que TV”.

María Pía Copello ironiza con salida de conductoras de Zaca TV: “Que vengan al canal las tres”
Farándula

María Pía Copello ironiza con salida de conductoras de Zaca TV: “Que vengan al canal las tres”

Ana Siucho reaparece junto a Edison Flores en presentación de Universitario de Deportes
Farándula

Ana Siucho reaparece junto a Edison Flores en presentación de Universitario de Deportes

Zaca TV: Salandela y Michelle Onetto se despiden con emotivos mensajes de “Somos lo que somos”
Farándula

Zaca TV: Salandela y Michelle Onetto se despiden con emotivos mensajes de “Somos lo que somos”

Miranda Capurro se pronuncia tras su repentina salida de Zaca TV: “Ojalá nos volvamos a encontrar”
Farándula

Miranda Capurro se pronuncia tras su repentina salida de Zaca TV: “Ojalá nos volvamos a encontrar”