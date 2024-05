María Pia Copello celebró hace poco el cumpleaños de su madre Luis Hora y lo hizo con una gran fiesta, la cual estuvo rodeada de lujos y detalles lindos, los cuales habría cubierto con el popular canje. Ante las críticas por usar esta práctica común entre personajes populares, la presentadora de televisión salió al frente para defenderse.

En una reciente entrevista con “Más Espectáculos”, María Pia Copello habló sobre la celebración de cumpleaños y agradeció que muchas empresas hayan querido sumarse a la celebración a través del canje.

“Queríamos un almuerzo bonito, mi mamá sabía del almuerzo, pero no de su dimensión. Hay gente muy linda que me apoya en todo, decoración, flores y se sumaron al toque para hacer algo precioso a mi mamá… Algo que valoro mucho es que mi mamá llegue a los años que tiene con la salud, vitalidad y energía que tiene”, empezó diciendo.

Asimismo, María Pia Copello aclaró que no todo en la fiesta fue canje, porque también hubo algunas cosas que pagó. Finalmente, aclaró que, a pesar de las críticas, ella no tiene problemas en realizar una celebración con canjes.

“El canje es un intercambio, es una chamba. No es un tema de: ‘te lo regalo’, hay cosas que yo he pagado en el cumpleaños de mi mamá y hay cosas que recibo con muchísimo cariño y, bueno, es una opción… Al que no le guste, piña, así de simple. Imagínate que voy a ir por la vida pidiendo permiso a la gente, no pues. El canje ha sido distorsionado, creen que es como que la gente se aprovecha, pero no es así, es un trabajo en conjunto. A mí no me molesta”, aclaró.

María Pía Copello decide desfilar en traje de baño