La reconocida conductora de televisión, María Pía Copello, abrió su corazón en una emotiva entrevista con Magaly Medina, donde recordó una experiencia muy difícil relacionada con una ruptura sentimental.

De ese modo, la presentadora reveló que tuvo una separación muy devastadora, que la motivó a llorar por durante 6 horas seguidas, hecho que la marcó emocionalmente.

Aunque todavía no se conoce de quién estaría hablando, ya que las declaraciones fueron realizadas en un avance que Medina publicó en YouTube, la presentadora explicó los efectos que generaron su ruptura.

“Sentí que estaba bien que habíamos terminado. Era un cadáver, mi hermana entraba al baño y me dice que me veía verde, muy incómoda y nunca me dijo nada. Cerré la puerta y lloré seis horas seguidas”, dijo.

Como se sabe, actualmente Pía Copello mantiene una relación con el empresario Samuel Dyer Coriat, con quien tuvo una breve separación antes de casarse. En ese sentido, la entrevista completa se estrenará en el canal de YouTube de Magaly Medina.