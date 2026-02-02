María Pia Copello se defiende tras cuestionamientos al patrimonio de su esposo: “Me voy a defender”

La conductora María Pía Copello se pronunció ante los cuestionamientos en redes sociales sobre la fortuna de su esposo y la familia Dyer, durante el debut de su programa “Sin+ que decir” por +QTV. La presentadora decidió abordar el tema de manera directa frente a su audiencia.

Al inicio de su programa, Copello señaló que las críticas se difundieron sin sustento y cuestionó la ligereza con la que se emiten juicios en plataformas digitales. “Poner en tela de juicio con total ligereza de donde ellos han hecho su fortuna sin ni siquiera preguntarle a nadie… es muy feo”, expresó.

En su descargo, la conductora defendió el esfuerzo de su familia política y resaltó sus orígenes. “Mis suegros son dos provincianos que remaron durísimo para llegar a donde han llegado”, afirmó, destacando una historia de trabajo y perseverancia.

María Pia Copello se defiende tras cuestionamientos al patrimonio de su esposo. (Foto: Captura de video)

“Tenemos que ser muy responsables los que estamos delante de la mesa… y el público también tiene que ser responsable de lo que consume”, agregó.

María Pía Copello aclaró que no tiene intención de exponer detalles empresariales, pero rechazó los ataques dirigidos al entorno familiar. “No vamos a entrar en detalles del negocio, vamos a entrar en el detalle de lo que están haciendo con su familia y no me parece justo”, sostuvo.

La presentadora aseguró que la decisión de tocar el tema responde a la tranquilidad con la que afrontan las críticas, ya que ella no tiene “nada que temer y la familia de mi esposo tampoco”.

Finalmente, Copello indicó que este será su único pronunciamiento público, aunque dejó en claro que defenderá su reputación si es necesario. “No pienso tocar este tema más… pero sí me voy a defender”, concluyó.