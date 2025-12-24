La conductora de televisión María Pía Copello anunció que viajará a Estados Unidos con su familia. Sin embargo, su hijo mayor, Samuel Dyer Jr., no regresará con ellos, ya que se quedará en el país para comenzar sus estudios universitarios.

Desde el aeropuerto, Copello compartió con sus seguidores la nostalgia de este traslado. “Nos vamos. Samuelito ya no regresa con nosotros; se queda estudiando”, anunció la empresaria en sus redes sociales.

Samuel, quien celebró su mayoría de edad el 21 de diciembre, permanecerá fuera de casa por cuatro años. En los últimos días, Copello ha documentado los trámites y gestiones en Estados Unidos, donde ha estado acompañando a su hijo como copiloto y guía.

La nostalgia también alcanzó a su abuela, Lucha Copello, quien expresó la dificultad de asimilar esta separación física tras 18 años de convivencia diaria.

“Te vas cuatro años a la universidad y todavía no me hago a la idea de que no te voy a ver, pero al menos nos veremos en la compu. No te librarás de mí”, manifestó la matriarca en un emotivo mensaje público.

Por su parte, la presentadora ha optado por enfrentar la despedida con una mezcla de afecto y humor, característica de su dinámica familiar.

“Aquí acompañándolo en sus trámites. Para variar fregándolo, después me vas a extrañar y yo a ti”, comentó en sus videos de redes sociales.

¿María Pía está embarazada por cuarta vez?

Mientras su hijo se alistaba para partir, María Pía Copello se hizo viral con un video humorístico en el que sugería estar embarazada.

En el clip, donde aparecía con una “pancita” prominente, la conductora aclaró que se trataba de una broma para responder a los rumores de la prensa y sus seguidores.

“Con este video contesto a todos los que me preguntan si tendré un cuarto bebé. Ya cerramos la fábrica. Un cuarto hijo, jamás”, afirmó Copello.