María Victoria Santana, humorista que interpreta el famoso personaje de ‘La Pánfila’, arremetió contra la actriz y productora Yiddá Eslava, acusándola de haberle robado el nombre de su espectáculo unipersonal “Mamá con huevos”.

“¿Por qué no le pones a tu show ‘Mamá chora’? Porque no tienes creatividad y agarras lo que no es tuyo. Mal ejemplo eres para tus hijos. Una mamá enseña con la ética y robar no es amiga” , denunció Santana, visiblemente molesta, en un reportaje de “Magaly TV la Firme”, el viernes 4 de abril.

Además, cuestionó la maternidad de Eslava, afirmando que no puede compararse con su experiencia personal. “Yo he tenido que sacar a mis hijos sola. Ella tiene como cinco nanas. Que su esposo le haya engañado, no significa que sea una ‘mamá con huevos’” , agregó.

Indecopi confirma que Yiddá registró primero el nombre

Sin embargo, documentación oficial muestra que Yiddá fue la primera en registrar el nombre “Mamá con huevos” ante Indecopi, el organismo encargado de la propiedad intelectual en Perú.

De acuerdo con los registros, la actriz formalizó el nombre el 1 de marzo de 2025, mientras que Santana lo hizo posteriormente, el 4 de abril del mismo año.

Ante dicha información, Santana sostuvo que ha estado presentando su espectáculo durante varios años, y agregó que incluso fue reconocida con un premio por este en 2023

¿Qué dijo Yiddá Eslava ante la denuncia de Yiddá Eslava?

Eslava respondió a las acusaciones asegurando que no existió impedimento legal para registrar el nombre y sugirió que su colega debería prestar más atención a los aspectos formales de su trabajo.

“No ha habido ningún comentario en que me dijeran que no podía usarlo. El nombre estaba libre”, explicó la excombatiente.

Asimismo, pidió respeto y expresó su molestia por los ataques personales, calificando sus palabras de machistas. “Un poquito más de respeto, puedes ser piraña o hacerte, pero jamás me metería con los hijos. No te equivoques”, declaró.